HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Trump’ın morarmış eli gündem olmuştu: Beyaz Saray’dan ve Trump’tan açıklama

Davos’taki temasları sırasında elindeki morluk ve şişlik kameralara yansıyan ABD Başkanı Donald Trump, sağlık durumuna ilişkin sorulara yanıt verdi. Trump, elini masaya çarptığını ve kalp sağlığı için düzenli olarak aspirin kullandığını belirterek, morluğun bu ilacın bilinen yan etkilerinden kaynaklandığını söyledi.

Trump’ın morarmış eli gündem olmuştu: Beyaz Saray’dan ve Trump’tan açıklama

Davos'taki temasları sırasında morarmış eli kameralara yansıyan ABD Başkanı Donald Trump, "elini masaya çarptığını" ve "düzenli aspirin kullandığı için" bu tür morluklar oluştuğunu belirtti.

Trump, Davos'taki 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarının ardından Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gezisini değerlendirdi.

Davos'taki temasları sırasında morarmış eli kameralara yansıyan Trump, sağlık durumunun sorulması üzerine "gayet iyi durumda olduğunu" söyledi.

Trump’ın morarmış eli gündem olmuştu: Beyaz Saray’dan ve Trump’tan açıklama 1

Trump, morarmış ve şişmiş olan elini masaya çarptığını, daha sonra aspirin aldığını anımsatarak, "Kalbinizi seviyorsanız aspirin alın derim. Ama küçük morluklar istemiyorsanız aspirin almayın. Ben büyük aspirin alıyorum. Büyük aspirin aldığınızda, moraracağınızı söylüyorlar. Doktor, 'bunu almanıza gerek yok efendim, çok sağlıklısınız' dedi. Ben ise 'riske girmeyeceğim' dedim. Bu ilacı almanın yan etkilerinden biri bu." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD medyasına yaptığı açıklamada, Trump'ın bir etkinlik sırasında imza masasının köşesine elini çarptığını ve bunun sonucunda elinde morluk oluştuğunu anlattı.

Trump’ın morarmış eli gündem olmuştu: Beyaz Saray’dan ve Trump’tan açıklama 2

Leavitt, daha önceki bir açıklamasında da Trump'ın elinde oluşan bir morluk için, "Aspirin kullanan birinin sık sık el sıkışmaktan kaynaklanan doku hasarı." değerlendirmesini yapmıştı.

79 yaşındaki Trump'ın "standart bir kardiyovasküler önleme rejiminin parçası" olarak düzenli aspirin kullandığı biliniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu defa makyajla gizlemedi! Trump'ın eli dünyada gündem oldu: Beyaz Saray'dan açıklama Bu defa makyajla gizlemedi! Trump'ın eli dünyada gündem oldu: Beyaz Saray'dan açıklama
Kaynak: AA   |   Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
17 ilde 'Siber Dolandırıcılık’ operasyonu!17 ilde 'Siber Dolandırıcılık’ operasyonu!
Meclis'te CHP'liler astı, AK Partili vekil söktüMeclis'te CHP'liler astı, AK Partili vekil söktü
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
mor trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.