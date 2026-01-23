Trump’ın morarmış eli gündem olmuştu: Beyaz Saray’dan ve Trump’tan açıklama

Davos'taki temasları sırasında morarmış eli kameralara yansıyan ABD Başkanı Donald Trump, "elini masaya çarptığını" ve "düzenli aspirin kullandığı için" bu tür morluklar oluştuğunu belirtti.

Trump, Davos'taki 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarının ardından Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gezisini değerlendirdi.

Davos'taki temasları sırasında morarmış eli kameralara yansıyan Trump, sağlık durumunun sorulması üzerine "gayet iyi durumda olduğunu" söyledi.

Trump, morarmış ve şişmiş olan elini masaya çarptığını, daha sonra aspirin aldığını anımsatarak, "Kalbinizi seviyorsanız aspirin alın derim. Ama küçük morluklar istemiyorsanız aspirin almayın. Ben büyük aspirin alıyorum. Büyük aspirin aldığınızda, moraracağınızı söylüyorlar. Doktor, 'bunu almanıza gerek yok efendim, çok sağlıklısınız' dedi. Ben ise 'riske girmeyeceğim' dedim. Bu ilacı almanın yan etkilerinden biri bu." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD medyasına yaptığı açıklamada, Trump'ın bir etkinlik sırasında imza masasının köşesine elini çarptığını ve bunun sonucunda elinde morluk oluştuğunu anlattı.

Leavitt, daha önceki bir açıklamasında da Trump'ın elinde oluşan bir morluk için, "Aspirin kullanan birinin sık sık el sıkışmaktan kaynaklanan doku hasarı." değerlendirmesini yapmıştı.

79 yaşındaki Trump'ın "standart bir kardiyovasküler önleme rejiminin parçası" olarak düzenli aspirin kullandığı biliniyor.