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Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, bu hafta Putin ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bu hafta Rusya’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, bu hafta Putin ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bu hafta Rusya’nın başkenti Moskova’yı ziyaret edecek. Beyaz Saray, Witkoff’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini belirterek, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı’nı ele alacağını aktardı. Witkoff, daha önce Putin’le Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik üç kez görüşme gerçekleştirmişti.

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UKRAYNA TEMSİLCİSİ DE TOPLANTIYA KATILACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın günün erken saatlerinde Witkoff ile görüştüğünü ve herkesin müzakerelerin devam ettiğini bilmesini istediğini belirtti.

Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un bu toplantılara katılacağını, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ise artık katılamayacağını söyledi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Donald Trump putin
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