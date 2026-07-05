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Trump'ın "Patronun kim olduğunu biliyor" sözlerine Netanyahu'dan yanıt

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisi hakkında "Patronun kim olduğunu biliyor." açıklaması yapan ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili açıklama yaptı. Netanyahu, Trump ile ilişkilerinde "çatlak" olmadığını ileri sürdü.

Trump'ın "Patronun kim olduğunu biliyor" sözlerine Netanyahu'dan yanıt

Fox News kanalına konuşan Netanyahu, "Trump ile İran konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı" yönündeki iddiaları reddederek, iki ülkenin ortak hedefinin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu söyledi.

"BAZEN FİKİR AYRILIKLARI OLUR"

Trump'ın ABD için, kendisinin ise İsrail için en doğru olanı yaptığını öne süren Netanyahu, "Her ailede, her yakın dostlukta olduğu gibi bazen fikir ayrılıkları olur ve bunları açık şekilde konuşuruz. Genellikle de çözeriz." ifadelerini kullandı.

Trump ın "Patronun kim olduğunu biliyor" sözlerine Netanyahu dan yanıt 1

Netanyahu, kendisi hakkında "Patronun kim olduğunu biliyor." açıklaması yapan Trump ile ilişkilerinde "çatlak" olmadığını iddia etti.

İran konusunda, ABD ile aynı hedefleri paylaştıklarını savunan Netanyahu, "İran'ın nükleer silah programından vazgeçmesini istiyoruz. Zenginleştirilmiş nükleer materyalin ülkeden çıkarılmasını ve nükleer zenginleştirme tesislerinin sökülmesini istiyoruz." dedi.

Netanyahu, Trump'ın müzakereler yoluyla bu hedeflere ulaşabileceğine inandığını belirterek, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in "İsrail'in diğer birçok ülke gibi ABD siyasetini etkilemeye çalıştığına" ilişkin açıklamaları hakkında ise Vance'e saygı duyduğunu ancak söylediği her şeye katılmadığını kaydetti.

Trump ın "Patronun kim olduğunu biliyor" sözlerine Netanyahu dan yanıt 2

İsrail'in yalnızca ABD'nin değil Hindistan gibi başka ülkelerin de desteğini aldığını savunan Netanyahu, "çok fazla dostları olduğunu" ve "dostlarına sahip çıktığını" öne sürdü.

Netanyahu, Lübnan'daki bazı Hristiyan köylerin, Hizbullah'a karşı "İsrail tarafından ilhak edilmeyi istediğini" iddia etti.

Trump ın "Patronun kim olduğunu biliyor" sözlerine Netanyahu dan yanıt 3

"KALICI BİR SAVAŞ DURUMUNDA DEĞİLİZ"

İsrail'in "kalıcı savaş durumunda" olduğunu söyleyenlere karşı cevabının ne olduğu sorusu üzerine Netanyahu, "Kalıcı bir savaş durumunda değiliz. Başkan Trump ve ben, 4 barış anlaşması ortaya koyduk." iddiasında bulundu.

Netanyahu, İran'ın "zayıflamasıyla" beraber daha fazla ülkenin kendileriyle aynı çizgide yer almak istediğini savunarak, daha fazla barış anlaşmasının imzalanmasını beklediğini öne sürdü.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri Binyamin Netanyahu
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