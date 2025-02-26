Trump'ın skandal 'Gazze' paylaşımı sonrası tepkiler çığ gibi! "Emin olmak için on kez kontrol ettim..."

Trump'ın resmi hesabından yaptığı paylaşım sonrası dünyanın birçok yerinden tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte o paylaşımlardan bazıları...

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Sosyal medya kullanıcıları Trump'ın paylaştığı videonun altında tepkilerini belirtti.

NTV'nin derlediği yorumlara göre, Nebraska Eyalet Senatörü Megan Hunt, "Trump'ın ABD'nin Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirmesi, Filistinli sakinleri zorla yerlerinden etmesi ve bölgeyi lüks bir tatil beldesine dönüştürmesi önerisi, uluslararası hukuka, insan haklarına ve adaletin temel ilkelerine karşı pervasız bir saldırıdır." paylaşımında bulundu.

Hunt, Trump'ın Gazze'yi milyonlarca insana ev sahipliği yapan bir yer olarak değil, bir sonraki projesi için boş bir arazi parçası olarak gördüğünü ileri sürdü.

"Bu saçmalığın gerçek bir başkan tarafından paylaşıladığından emin olmak için on kez kontrol ettim." yazan bir kullanıcı Filistin'e desteğinden bahsetti.

İnsanların acı çekmesinden keyif aldıklarını vurgulayan bir kullanıcı ise, "Hepiniz ölümü destekliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Trump destekçisi olduğunu belli eden ve "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganını yorumuna ekleyen bir başka kullanıcı ise, "Trump, sana daha iyi ekonomi, daha iyi yasalar ve ülkemize sahip çıkman için oy verdim. Bizim ulusumuzun geleceğimize odaklan, diğer ülkelere engeller yaratma." ifadelerini kullandı.

SKANDAL VİDEO

Trump'ın resmi Instagram hesabından paylaşılan videoda, Trump'ın planı sonrası Gazze'deki hayat gösterilmiş.

Binlerce çocuğun açlık ve susuzluktan öldüğü Gazze Şeridi'nde Trump'ın planı sonrası, SpaceX'in sahibi ve Trump'ın seçim dönemindeki en büyük destekçisi Elon Musk para saçtığı görüntüler yer aldı.

Öte yandan Gazze'de sahilde İsrail Başbakanı ve katliamların birinci sorumlusu Binyamin Netanyahu ile Trump'ın güneşlenirken kareleri yer aldı.

İşte 'pes' dedirten o görüntüler:

TRUMP'IN GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ YENİDEN YERLEŞTİRME PLANI

Başkan Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını yerinden etmeye yönelik sözlerine ilişkin, "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin." açıklamasında bulunmuştu.