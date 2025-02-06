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Trump'ın skandal Gazze'yi 'devralma' planına ordudan veto! Centcom: "Kimse ne olduğunu bilmiyor"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
06.02.2025 10:09
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ABD'de ikinci kez başkan seçilen Donald Trump görevinin henüz ilk ayında dünyayı ayağa kaldıran hamlelerine başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, ikili görüşme sonunda skandal bir Gazze açıklamasına imza atmıştı. Gazze'yi 'devralma' ve Filistinlileri yerinden etme konularını içeren plana ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM), çarpıcı bir açıklama geldi.

Trump'ın skandal Gazze'yi 'devralma' planına ordudan veto! Centcom: "Kimse ne olduğunu bilmiyor"

ABD Başkanı Trump, Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşmüştü. İkiliden görüşme sonrası dünyayı ayağa kaldıran açıklamalar gelmişti. Trump'ın Gazze'yi 'devralma' planları başta Filistin olmak üzere bütün dünyadan tepkiyle karşılanmıştı. Trump'ın Gazze açıklamaları hakkında bugün Centcom'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

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TRUMP AÇIKLADI, ORDU YALANLADI

Wall Street Journal'ın ABD savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanlığına böyle bir planın hazırlanması için resmi bir talep gelmedi.

Savunma yetkilileri, bu fikri ilk olarak Trump'ın salı günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısı sırasında öğrendiklerine işaret ederek, "Kimse ne olduğunu bilmiyor." dedi.

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TRUMP'IN GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ YENİDEN YERLEŞTİRME PLANI

Başkan Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

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Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını yerinden etmeye yönelik sözlerine ilişkin, "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze abd netanyahu trump
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