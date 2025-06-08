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Trump’ın son hamlesi sonrası Los Angeles fena karıştı! Halk sokaklarda... Ulusal Muhafızları gönderiyorlar

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ABD'nin Los Angeles şehrinde göçmen polisine karşı yapılan protestolarda çıkan olaylar sonucunda ordunun bölgeye gönderileceği açıklandı. Kentte dün başlayan protestoların zaman zaman polis ile göstericiler arasında çatışmalara dönüştüğü bildirilmişti. Bölgeden gelen görüntüler kentte yaşanan kargaşanın boyutlarını ortaya çıkarıyor. Trump otoritesi ise protestoları "ABD'ye karşı bir isyan" olarak değerlendiriyor.

ABD'de Donald Trump yönetimi, Los Angeles'ta devam eden ve sınır muhafızlarının protesto edildiği gösterilerin büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızların gönderileceğini açıkladı.

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PROTESTOLAR 2. GÜNÜNDE

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sınır Sorumlusu Tom Homan, Los Angeles'ta ikinci gününde de devam eden protestolara, artık Ulusal Muhafızların da müdahale edeceğini duyurdu.

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Homan, Fox News kanalında yaptığı açıklamada, kentte güvenliği sağlamak için bu gece yeni bir adım atma talimatı verdiklerini bildirdi.

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ULUSAL MUHAFIZLARI GÖNDERİYORLAR

Los Angeles'ta geçen hafta içinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan baskınları protesto eden kişiler ile polis arasında devam eden çatışmaların büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızları göndereceklerini söyleyen Homan, kentte güvenliği kesin bir şekilde sağlayacaklarını belirtti.

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Kentte dün başlayan protestoların zaman zaman polis ile göstericiler arasında çatışmalara dönüştüğü bildirilmişti.

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MERKEZİ YÖNETİM PROTESTOLARI 'İSYAN' OLARAK GÖRÜYOR

ABD Başkanı Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller ise protestoları "ABD'ye karşı bir isyan" olarak nitelendirmiş ve olaylara müdahale edeceklerini ifade etmişti.

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Los Angeles'ta yüzlerce gösterici, kentin çeşitli bölgelerinde düzensiz göçmenlere karşı operasyonlar düzenleyen Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerine karşı protesto başlatmıştı.

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Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Los Angeles abd trump
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