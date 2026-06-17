Trump: İran'a yatırımı engellemiyoruz

G7 Liderler Zirvesi kapsamında temaslarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile kameralar karşısına geçti. Trump açıklamasında, "Hürmüz'ün açılması piyasa açısından çok iyi. İran nükleere sahip olmayacak. " dedi.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"PETROL FİYATLARI DÜŞECEK"

İran ile çok güçlü bir anlaşma yaptık. Piyasalar bunu son derece iyi karşıladı. Hürmüz Boğazı kısmen açıldı, tamamen de açılacak. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Petrol fiyatları da düşecek. Piyasalar bu anlaşmaya çok olumlu tepki verdi. Alternatifi dünya çapında bir depresyon ve ekonomik buhran olabilirdi. Hürmüz Boğazı açılmazdı. Milyarlarca dolarlık gemileri, roketlerin uçuştuğu ve mayınlarla dolu bir bölgeden geçirmek kimse istemezdi. Boğaz uzun süre kapalı kalabilirdi. Amerikan borsaları sürekli rekor kırıyor. Petrol fiyatlarının düşmesi, Demokratların yol açtığı ekonomik sorunların çözülmesi açısından da önemli. Göreve ilk geldiğim gün bana fiyatları sordular. Şimdi fiyatlar büyük oranda düşüyor ve düşmeye devam edecek. Bu anlaşmayla birlikte İran nükleer silaha sahip olmayacak. Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelerin de altına düşebilir.

TEDİRGİN EDEN SÖZLER

Anlaşma nihai değil, bu bir mutabakat zaptı. Eğer durumdan hoşlanmazsam yeniden ateş açmaya ve başlarına bomba yağdırmaya başlarız. Eğer iyi davranmazlarsa doğrudan başlarının ortasına bomba yağdırmaya geri döneriz. Çünkü 47 yıldır kötü hareket ediyorlar.