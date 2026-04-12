Trump İran'ı tehdit etti İsrail harekete geçti! Orduya 'hazır olun' talimatı

ABD ile İran arasındaki müzakerelerden kalıcı ateşkes kararı çıkmazken, ABD Başkanı Donald Trump tehditkar açıklamalarda bulundu ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemiler için abluka başlatılacağını duyurdu. Öte yandan önemli bir gelişme de İsrail tarafında yaşandı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki ABD-İran müzakerelerinden sonuç alınamaması üzerine İsrail ordusuna İran'a yeniden saldırılara hazır olma talimatı verdiği belirtildi.

Trump İran'ı tehdit etti İsrail harekete geçti! Orduya 'hazır olun' talimatı
Melih Kadir Yılmaz

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Zamir, orduya alarm seviyesinin yükseltilmesi emrini verdi.

ORDUYA 'HAZIR OLUN' TALİMATI

ABD-İran müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Zamir, İsrail ordusuna alarm seviyesini yükselterek yakın gelecekte İran'a yeniden saldırıların başlaması ihtimaline karşı hazır olma talimatı verdi.

İsrail ordusu kaynakları, ordunun İran'a yönelik daha önceki iki saldırı öncesine benzer bir uygulama çerçevesinde yeniden "hazırlık modu"na geçtiğini aktardı.

HEDEFLER BELİRLENDİ

Haberde, İsrail Askeri İstihbarat Dairesi'nin (AMAN), İran'daki hedef listelerini genişletme çalışmalarını hızlandırdığı, öncelikli hedefler arasında füze sistemleri, füze rampaları ve destek altyapısının olacağı ileri sürüldü.

İSRAİL HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ GÜÇLENDİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Ayrıca İsrail'in hava savunma sistemlerini güçlendirdiği ve farklı cephelerde eş zamanlı saldırı dahil çeşitli senaryolara hazırlandığı iddia edildi.

İsrailli savunma yetkililerinin ise müzakerelerde taraflar arasındaki uçurumun derinleştiğini ve diplomatik çözüm için zamanın daraldığını değerlendirdiği aktarıldı.

