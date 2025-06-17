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Trump: İran’la müzakere modunda değilim

İran-İsrail savaşı sürerken ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken yeni açıklamalar geldi. İran ile görüşmeye çok istekli olmadığını belirten Trump ‘Çok da müzakere modunda değilim’ dedi.

Trump: İran’la müzakere modunda değilim
Devrim Karadağ

İsrail ve İran arasında 5 gündür devam eden çatışmalar sürerken, Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden geri dönen ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, İran ile nükleer anlaşma konusunda gerçek bir son istediğini vurguladı.

'MÜZAKERE MODUNDA DEĞİLİM'

Beyaz Saray Durum Odası’ndan Orta Doğu'daki gelişmeleri takip edeceğini ifade eden Trump ‘Çok da İran'la müzakere modunda değilim. Önümüzdeki iki gün içinde öğreneceksiniz. Kimse şimdiye kadar yavaşlamadı’ dedi.

TEMASA YEŞİL IŞIK
Trump, ABD'nn Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ya da Başkan Yardımcısı JD Vance'i, İran'la görüşmeye gönderme konusuna sıcak baktığını belirterek ‘Olabilir, bu geri döndüğümde ne olacağına bağlı’ dedi.

İran'ın"ABD ordusuna dokunmaması gerektiğini bildiğinin altını çizen Trump, vatandaşlarına zarar gelmesi durumunda ABD'nin buna "sert" karşılık vereceğini söyledi.

Trump, İsrail'in İran'a süren saldırılarının yavaşlamayacağını savunarak İran'la görüşmeye o kadar da istekli olmadığını belirtti.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

İran'ın nükleer silah geliştirmeye çok yakın olduğunu savunan Trump, hava sahası kapalıyken ABD'lilerin bölgeden ayrılmasına dair çalışıldığını aktardı. Trump ‘Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz’ mesajını verdi.

Kuzey Kore ya da Rusya'nın İran'a yardım ettiğine dair bir işaret olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Trump, ‘Böyle bir şey görmedim’ yanıtını verdi.

'60 GÜN SÜRE VERDİM' DEMİŞTİ

Trump, savaşa ilişkin yaptığı bir önceki açıklamada ise ‘İKİ tarafla da sürekli kontak halindeyim, bu anlaşma imzalanacak. İran'ın anlaşmayı imzalamaması aptalca. İran'a 60 gün süre verdim ama onlar 'Hayır' dedi. 61. günde ne olduğunu gördünüz’ demişti.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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