Trump, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’ye neden yeniden saldırdığını duyurdu: ‘Hiçbir şey tehlikeye atmayacak’

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in gerçekleştirdiği son saldırılar dahil hiçbir şeyin Gazze’deki ateşkesi tehlikeye atmayacağını belirterek, "Bir İsrail askeri öldürüldü, bu yüzden yanıt vermeleri gerekiyordu" dedi.

Japonya seyahatini tamamlayarak Güney Kore’ye giden ABD Başkanı Donald Trump, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’ye düzenlediği saldırıların hatırlatılması üzerine, "Bir İsrail askeri öldürüldü, bu yüzden yanıt vermeleri gerekiyordu" dedi. "Bu durum ateşkesi tehlikeye atıyor mu" sorusuna da yanıt veren Trump, "Hayır, hiçbir şey (ateşkesi) tehlikeye atmayacak. Hamas Orta Doğu'da barışın çok küçük bir parçası. İyi olurlarsa mutlu olacaklar. İyi olmazlarsa da yok edilecekler" ifadelerini kullandı.

"HAMAS’I ARADAN ÇIKARMAK ZORUNDA KALIRSAK, KOLAYCA YAPABİLİRİZ"

Öldürülen İsrail askerine ne olduğunun kesin olarak bilinmediğini vurgulayan Trump, "Ama bunun keskin nişancı ateşi olduğunu ve bir misilleme olduğunu söylüyorlar" dedi. Trump, "Hamas içinde barışı baltalamaya çalışan unsurlar olabilir mi?" sorusuna da, "Hamas'a liderlik eden kişilerle görüştük. Benim görüşüme göre, onlarla ilgilenen uzmanlara dayanarak, insanların öldürüldüğünü gördüklerinde mutsuz oluyorlar. Ama bazı insanlar öldürülüyor, bunu görmek istemiyoruz" yanıtını verdi.

"HAMAS ORTA DOĞU'DAKİ BARIŞIN ÇOK KÜÇÜK BİR PARÇASI"

Gazze’deki barış sürecinde Hamas’ın silahlarını bırakmasını öngören ikinci aşamaya geçildiğini söyleyen Trump, "Hamas, Orta Doğu'daki genel barışın çok küçük bir parçası. Orta Doğu'da barış var. Hamas'ı aradan çıkarmak zorunda kalırsak, bunu çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Ve bu da Hamas'ın sonu olur" dedi. Buna rağmen Hamas’ın varılan anlaşmaya uymasını umduğunu söyleyen Trump, "Onlarla, uslu duracakları bir anlaşma yaptık ve uslu durmak zorundalar. Uslu durmazlarsa, aradan çıkarılacaklar" şeklinde konuştu. Bu ihtimale gerek kalması halinde birçok ülkenin desteğe hazır olduğunu belirten Trump, "İsrail'den de olabilir, başka ülkelerden de olabilir. Anlaşmaya taraf olan birçok ülke beni arayıp ‘Eğer siz de isterseniz, biz de seve seve yaparız’ dedi. Ve bunlar güçlü ülkeler. Bunlar oyun oynanacak ülkeler değil" diye konuştu.

TRUMP: "KİM JONG-UN İLE GÖRÜŞMEK İSTERİM, AMA ÇİN’E ODAKLANMAK İSTİYORUM"

Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği son füze denemesi ile ilgili bir soruya da yanıt veren Trump, "Yıllardır füzeler fırlatıyorlar, değil mi? Sadece bir başka füze daha" değerlendirmesini yaptı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile daha önce görüştüğünü ve çok iyi anlaştıklarını hatırlatan Trump, "Yani, elbet bir noktada görüşeceğiz. Program çok yoğun, ama dört gözle bekliyorum. Çok iyi bir ilişkimiz vardı. Birbirimizi gerçekten çok iyi anlardık" ifadelerini kullandı.

"UZAK OLMAYAN BİR GELECEKTE KUZEY KORE İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

"Açıklamanız, bu seyahat sırasında Kim Jongun ile bir görüşme olmayacağı anlamına mı geliyor?" sorusuna ise Trump, "Bilmiyorum. İnsanlar deniyorlar, sanırım istiyorlar ve ben de isterim, ama ben aynı zamanda Çin’e odaklanmak istiyorum. Yani bizim odağımız şimdi yarınki Çin görüşmesi. Ama tekrar geleceğiz ve çok uzak olmayan bir gelecekte Kuzey Kore ile görüşeceğiz" yanıtını verdi.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE’Yİ HEDEF ALDI: ÖLÜ SAYISI EN AZ 30’A YÜKSELDİ

İsrail’in ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi’ne düzenlediği son hava saldırılarının bilançosu ağırlaştı. Gazze’deki sivil savunma yetkililerinden yapılan açıklamada, saldırılarda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı belirtilerek, "Ekiplerimiz enkaz altından ölü ve yaralıları çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor" denildi.

İSRAİL, ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE’Yİ VURMUŞTU

İsrail, ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi’ne yeni hava saldırıları düzenlemiş, ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail’in saldırıları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ateşkes devam ediyor. Bu, küçük çatışmalar olmayacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullanmıştı.

HAMAS ATEŞKESE BAĞLILIĞINI TEKRARLAMIŞTI

Hamas ise, Refah'ta İsrail güçlerine düzenlenen silahlı saldırı ile Hamas'ın bir bağlantısının olmadığını belirtilerek, "Ateşkes anlaşmasına bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği bombardımanların ABD Başkanı Donald Trump'ın himayesinde Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğu vurgulanmıştı.