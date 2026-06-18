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Trump: "İsrail'in İran'a 'küçük çaplı' saldırısına karşı çıkmayabilirim"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde "eğer küçük çaplı olursa" destek verebileceğini belirtti.

Trump: "İsrail'in İran'a 'küçük çaplı' saldırısına karşı çıkmayabilirim"

İsrail'de hükümete yakın Kanal 14 televizyonuna konuşan Trump, ABD-İran mutabakatının İran'ın nükleer programının ve Hizbullah'ın tamamen ortadan kalkmasına yol açacağını ileri sürdü.

Trump, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürdürmesi halinde İsrail'e silah ambargosu uygulayabileceğine dair iddialara ilişkin, "Bu konudaki söylentileri hiç duymadım." ifadesini kullandı.

Hizbullah'ın silah bırakması gerektiğini kaydeden Trump, İran'ın da taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda "çok şiddetli saldırıya maruz kalacağını" belirtti.

Trump: "İsrail in İran a küçük çaplı saldırısına karşı çıkmayabilirim" 1

Trump, Tel Aviv yönetiminin İran'ın nükleer tesislerine karşı ABD'den bağımsız saldırı başlatması durumunda "saldırıların küçük çaplı olması" şartıyla İsrail'e destek verebileceğini kaydetti.

"ÇOK İYİ BİR İLİŞKİ"

Son günlerde sert dille eleştirildiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kişisel ilişkisi sorulan Trump, "Çok iyi bir ilişki, mükemmel." ifadesini kullandı.

Trump'ın Netanyahu ile son telefon görüşmelerinin eskisi kadar dostane olmadığı ve Trump'ın Netanyahu'yu azarladığı belirtilmişti.

NETANYAHU'YU SIK SIK ELEŞTİRMİŞTİ

Ayrıca ABD Başkanı, katıldığı G7 Liderler Zirvesi'nde Netanyahu'yu özellikle İsrail'in Lübnan'da yaptığı yıkım ve saldırılar nedeniyle kameralar önünde sık sık eleştirmişti.

Trump: "İsrail in İran a küçük çaplı saldırısına karşı çıkmayabilirim" 2


ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve özellikle bu mutabakatın Lübnan'ı içermesi İsrail'de tepki ile karşılanmış, Başbakan Netanyahu yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

İsrail basınında, ABD'nin İsrail'i yarı yolda bıraktığı yorumları yapılmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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