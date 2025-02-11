HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump 'Kıyamet kopsun' demişti! Netanyahu'dan dikkat çeken karar: Yasak getirdi

Trump 'Kıyamet kopsun' demişti! Netanyahu'dan dikkat çeken karar: Yasak getirdi

11.02.2025 20:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasının ikinci bir açıklamaya kadar ertelendiğini duyurmuştu. ABD Başkanı Trump, tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı. Netanyahu ise bakanlardan konuyla ilgili açıklama yapmamasını istedi.

Trump 'Kıyamet kopsun' demişti! Netanyahu'dan dikkat çeken karar: Yasak getirdi

Yerel basında çıkan haberde, Gazze'de ateşkes ve esir takası gündemiyle yapılan Netanyahu liderliğindeki güvenlik kabinesi toplantısının 4 saatlik görüşmenin ardından sona erdiği belirtildi.

TRUMP'IN AÇIKLAMASINA DESTEK

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde, güvenlik kabinesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrailli esirlerin tamamının 15 Şubat Cumartesi günü yerel saatle 12'de serbest bırakılmasına ilişkin açıklamasını desteklediği aktarıldı.

thumbs_b_c_5733d68096412e6fb78eecb41f4f8ba3

Güvenlik kabinesinin Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini içeren planını da destek verdiği ifade edildi.

Bir başka kaynak ise Hamas'ın 15 Şubat Cumartesi günü 3 İsrailli esiri serbest bırakması halinde Tel Aviv yönetiminin mevcut ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu ileri sürdü.

"HAMAS TAMAMEN MAĞLUP OLASIYA KADAR SALDIRILAR YENİDEN BAŞLAYACAK"

Toplantı sonraı açıklama yapan Netanyahu, "Eğer Hamas cumartesi öğlene kadar rehineleri serbest bırakmazsa ateşkes sona erecek ve İsrail ordusu Hamas tamamen mağlup olasıya kadar yoğun saldırılara yeniden başlayacak" dedi.

YASAK GETİRDİ

Öte yandan Netanyahu'nun İsrailli bakanlardan Gazze'deki ateşkes ve esir takasına ilişkin açıklama yapmamalarını istediği belirtildi.

"KIYAMET KOPSUN"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

thumbs_b_c_74e60e3e73fd8917b9cee0b1e9f27b2b

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İsrail Donald Trump Gazze Hamas abd netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin Ege kıyıları için tsunami tehlikesi var mı? AFAD'dan yeni açıklama

Türkiye'nin Ege kıyıları için tsunami tehlikesi var mı? AFAD'dan yeni açıklama

G.Saray'dan son gün bombası! Evraklar yetiştirilmeye çalışıyor...

G.Saray'dan son gün bombası! Evraklar yetiştirilmeye çalışıyor...

İç çamaşırıyla uyumak hastanelik etti! 9 ay boyunca tedavi gördü

İç çamaşırıyla uyumak hastanelik etti! 9 ay boyunca tedavi gördü

Cani baba kızını öldürdükten sonra bunu yapmış: "Anne beni niye öldürdün"

Cani baba kızını öldürdükten sonra bunu yapmış: "Anne beni niye öldürdün"

İstanbul'da iğrenç olay! Evinden lise öğrencilerini taciz etti, çırılçıplak soyundu

İstanbul'da iğrenç olay! Evinden lise öğrencilerini taciz etti, çırılçıplak soyundu

Trump 'Kıyamet kopsun' demişti! Netanyahu'dan dikkat çeken karar: Yasak getirdi

Trump 'Kıyamet kopsun' demişti! Netanyahu'dan dikkat çeken karar: Yasak getirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.