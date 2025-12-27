HABER

Trump 'Noel hediyesi' demişti: ABD'nin Nijerya saldırısından görüntüler geldi!

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya'da terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı hedefleri vurduklarını duyurmuştu. Saldırıyı kendisinin emrettiğini ve bunun onlara 'Noel hediyesi olacağını' söyleyen Trump, Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine eklemişti. ABD'nin saldırısından sonra bölgeden görüntüler geldi.

Trump, WABC radyosuna yaptığı açıklamada, Nijerya'da "on binlerce Hristiyan'ın öldürüldüğünü" ve Nijerya hükümetine bu durumun sonuçları konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi. Saldırı emrini kendisinin verdiğini vurgulayan ABD Başkanı, "Onlara 'Noel Günü'nde vurun. Bu, bir Noel hediyesi olacak' dedim." ifadelerini kullandı.

"KÖTÜ BİR NOEL HEDİYESİ ALDILAR"

ABD Başkanı, "Dün gerçekten ağır darbe aldılar. Çok kötü bir Noel hediyesi aldılar." dedi.

New York'tan yayın yapan radyo programında ayrıca, Venezuela ile ABD arasında devam eden askeri gerilimler de ele alındı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından dün Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

TRUMP'A TEPKİLER

ABD Başkanı Trump, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonraki paylaşımında da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini söyleyerek ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu da (ECOWAS), terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını açıklamıştı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

