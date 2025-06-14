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Trump önce karşı çıkmış ardından ikna edilmiş! ABD basını İsrail'in İran saldırısının perde arkasını yazdı

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk etapta karşı çıktığı ancak daha sonra fikir değiştirdiği ortaya çıktı. ABD basını, Trump'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ikna ettiğini yazarak Orta Doğu'yu karıştıran kararın perde arkasını yazdı.

Trump önce karşı çıkmış ardından ikna edilmiş! ABD basını İsrail'in İran saldırısının perde arkasını yazdı

İsrail’in İran’a başlattığı saldırılar dünyayı tedirgin etti. İran, İsrail'in saldırısına yanıt verdi. ABD’nin sürece nasıl dahil olduğu da netleşmeye başladı.

TRUMP İLK ETAPTA KARŞI ÇIKTI

Wall Street Journal’a göre, ABD Başkanı Donald Trump ilk aşamada Tel Aviv’i durdurmaya çalıştı. Trump’ın açıklamaları da bu tutumunu yansıtıyordu. Trump, bu duruşunu hem kamuoyuna yaptığı açıklamalarda hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yürüttüğü doğrudan temaslarda net şekilde dile getirdi.

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"BEKLEYEMEYİZ"

İsrail Başbakanı Netanyahu ile yapılan görüşmelerde Trump, Tel Aviv’e saldırının ertelenmesi gerektiğini belirterek diplomasiye daha fazla zaman tanınması çağrısında bulundu. Ancak Netanyahu bu çağrıya olumsuz yanıt verdi. Netanyahu “Artık bekleyemeyiz. Kendimizi savunmak zorundayız” dedi.

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TRUMP’TAN YEŞİL IŞIK

Görüşmelerden sonuç alınamayınca Trump, ABD’nin İsrail’in önünde durmayacağını belirtti. Ancak Amerikan ordusunun saldırıya doğrudan katılmayacağını da vurguladı. Beyaz Saray kaynaklarına göre Netanyahu, Trump’ı İran’ın gerçek bir nükleer anlaşmayı hiçbir zaman kabul etmeyeceğine ikna etti.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Donald Trump netanyahu
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