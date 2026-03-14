Trump: "Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı’nı yakında yeniden açacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılara ve Hürmüz Boğazı’nda aksayan uluslararası deniz ticaretine ilişkin, "Özellikle İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişiminden etkilenen birçok ülke, boğazı açık ve güvenli tutmak amacıyla ABD ile koordinasyon içinde bölgeye savaş gemileri gönderecek. Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı’nı yakında yeniden açacağız" dedi.

Trump: "Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı’nı yakında yeniden açacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da İran’a yönelik saldırılar nedeniyle yükselen tansiyon ve Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası deniz ticaretine ilişkin açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özellikle İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişiminden etkilenen birçok ülke, boğazı açık ve güvenli tutmak amacıyla ABD ile koordinasyon içinde bölgeye savaş gemileri gönderecek" dedi.

Trump: "Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı’nı yakında yeniden açacağız" 1

"İRAN’IN ASKERİ KAPASİTESİNİN YÜZDE 100’ÜNÜ HALİHAZIRDA YOK ETTİK"

Trump, İran’a yönelik saldırılara ve Tahran yönetiminin misillemelerine değinerek, "İran’ın askeri kapasitesinin yüzde 100’ünü halihazırda yok ettik, ancak ne kadar ağır bir yenilgi almış olsalar da bu su yolunun herhangi bir noktasına bir ya da iki insansız hava aracı (İHA) göndermeleri, mayın döşemeleri veya yakın menzilli bir füze kullanmaları kolaydır" ifadelerini kullandı.

Trump: "Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı’nı yakında yeniden açacağız" 2

"ÖYLE YA DA BÖYLE, HÜRMÜZ BOĞAZI’NI YAKINDA YENİDEN AÇACAĞIZ"

ABD Başkanı Trump açıklamasının uluslararası toplum tarafından destek görmesini beklediğini belirterek, "Umarız Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve bu yapay kısıtlamadan etkilenen diğer ülkeler bölgeye gemi gönderir, böylece Hürmüz Boğazı artık tamamen etkisiz hale getirilmiş bir ülke tarafından tehdit edilmez. Aynı zamanda ABD kıyı şeridini yoğun şekilde bombalayacak ve İran’a ait tekneleri ve gemileri sürekli olarak etkisiz hale getirecektir. Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı’nı yakında yeniden açacağız" açıklamasını yaptı.

14 Mart 2026
14 Mart 2026

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

