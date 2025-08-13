HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump-Putin görüşmesi öncesi çarpıcı iddia! Sonuç çıkmazsa hedef belli oldu

Dünya nefesini tutmuş 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşecek ABD-Rusya görüşmesine odaklanmış durumda. Putin ile Trump'ı bir araya getirecek toplantı, özellikle Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi konusu üzerine yoğunlaşıyor. ABD Başkanı Trump'ın, Putin ile görüşmesinden bir sonuç çıkaramaması halinde ise kritik bir girişimde bulunacağı iddia edildi.

Trump-Putin görüşmesi öncesi çarpıcı iddia! Sonuç çıkmazsa hedef belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da görüşecek. Dünyanın merakla beklediği görüşme öncesi kulisleri sallayan bir iddia ortaya atıldı.

Trump-Putin görüşmesi öncesi çarpıcı iddia! Sonuç çıkmazsa hedef belli oldu 1

RUS EKONOMİSİNE SALDIRILACAK

Görüşmeden sonuç alamaması halinde "Rus ekonomisini çökertmeye" çalışacağı ve Ukrayna'ya NATO ülkeleri aracılığıyla silah akışını sürdüreceği öne sürüldü.

Axios sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump ile Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacağı görüşme öncesi Washington'daki atmosfer ele alındı.

Trump-Putin görüşmesi öncesi çarpıcı iddia! Sonuç çıkmazsa hedef belli oldu 1

'TRUMP PUTIN'E HALA KIZGIN'

İsmi açıklanmayan bir yetkili, Trump'ın Putin'e "hala kızgın olduğunu" belirterek "Aylardır genel görünüm, Rus ekonomisini kolayca çökertebileceğimiz yönünde. (Trump) Taraf tutmak zorunda kalırsa Rus ekonomisini çökertmeye başlayacak." dedi.

Trump-Putin görüşmesi öncesi çarpıcı iddia! Sonuç çıkmazsa hedef belli oldu 3

Yetkili, Trump'ın anlaşmaya varılması konusunda gayret göstereceğini ancak diplomatik çabalar sonuç vermese Ukrayna'ya gönderilmek üzere NATO ülkelerine silah satmayı sürdüreceğini ifade etti.

Trump-Putin görüşmesi öncesi çarpıcı iddia! Sonuç çıkmazsa hedef belli oldu 4

TRUMP'IN TALEBİ BELLİ: SAVAŞIN BİTİRİLMESİ

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, 15 Ağustos'ta Putin ile yapacağı görüşmeden ateşkesin çıkmasını umduğunu belirterek "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum ama kötü de geçebilir." demişti.

Putin'le görüşmenin "çok yapıcı" geçeceğine inandığını söyleyen Trump, görüşmede Rus liderden "savaşı bitirmesini" isteyeceğini belirtmişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma adblue bidonlarına gizlenmiş 555 litre etil alkol ele geçirdiJandarma adblue bidonlarına gizlenmiş 555 litre etil alkol ele geçirdi
Sokak ortasında eşini darp edip ateş açan şahıs tutuklandıSokak ortasında eşini darp edip ateş açan şahıs tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Rusya abd putin trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ezeli rakibe dev fark! Fenerbahçe'den Avrupa'da dev yükseliş...

Ezeli rakibe dev fark! Fenerbahçe'den Avrupa'da dev yükseliş...

MYNET ÖZEL | Milyonlarca lira dolandırıyorlar! Hesap sorana pizzalı tehdit...

MYNET ÖZEL | Milyonlarca lira dolandırıyorlar! Hesap sorana pizzalı tehdit...

CHP lideri Özel, Çerçioğlu iddialarını doğruladı

CHP lideri Özel, Çerçioğlu iddialarını doğruladı

CHP'li Aytekin ve Zeybek, Çerçioğlu'na ateş püskürdü!

CHP'li Aytekin ve Zeybek, Çerçioğlu'na ateş püskürdü!

Antalya'da öfkeli damat dehşeti!

Antalya'da öfkeli damat dehşeti!

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.