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Trump, Putin’in Ukrayna teklifine sert çıktı: "Putin'e çok kızgın ve sinirliyim"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
31.03.2025 11:27
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Ukrayna konusunda Putin'in tutumuna tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin'e çok kızgın ve sinirli olduğunu söyledi. ifadesini kullandı. Hafta içinde Putin’le görüşmeyi planladığını söyleyen Trump, sürece dair net mesajlar verdi.

Trump, Putin’in Ukrayna teklifine sert çıktı: "Putin'e çok kızgın ve sinirliyim"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin liderliğine güven duymamasına ‘sinirlendiğini’ açıkladı. Trump, Putin'in Zelenskiy yerine Ukrayna'da geçiş hükümeti kurulması teklifinin ‘yersiz’ olduğunu belirtti.

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Bu hafta Rusya lideri ile görüşmeyi planladığını vurgulayan Trump, Putin ile ‘çok iyi bir ilişkisi’ olduğunu ve ‘doğru şeyi yaparsa öfkesinin hızla dağılacağını’ bildirdi.

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Trump, Ukrayna için anlaşma sağlanamaması halinde, Rus petrolüne yeni gümrük vergileri getireceğini de aktardı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Donald Trump savaş abd putin zelenskiy
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