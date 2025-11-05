Trump, Suudi Arabistan'ın yakında Abraham Anlaşmaları'na katılmasını umuyor

ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlenen "Amerika İş Forumu"nda yaptığı konuşmada, Orta Doğu'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de ateşkes anlaşmasıyla Orta Doğu'ya barışı getirdiklerini savunan Trump, bu sürece katkılarından dolayı Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski danışmanı Jared Kushner'e teşekkür etti.

Bundan sonraki süreçte İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşmesine odaklanacaklarını kaydeden Trump, "Şu anda Abraham Anlaşmaları'na katılan birçok ülke var ve umarım Suudi Arabistan da çok yakında katılır. Bu konuda lobi faaliyeti yapmıyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin genel değerlendirmeler yaptığı konuşmasının bir bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'deki savaşı sona erdiren tarihi barış anlaşmasına biz aracılık ettik. Bu çok hassas bir konu. Gazze yıllardır bir felaket yaşıyordu ve bence bu anlaşma ile (bu durum) son buldu. Bence orada muazzam şeyler olduğunu göreceksiniz. İsrail ve Orta Doğu'da barış olması inanılmaz bir şey."

1 yıl önce göreve geldiğini ve bu süre zarfında 8 savaşı sonlandırdığını savunan Trump, bunlar arasında en önemlisinin "Orta Doğu'daki savaş" olduğunu ifade etti.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır