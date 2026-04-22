Trump, Tahran'ın talebini açıkladı: "Bunu yaparsak bir anlaşma yapılamaz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukanın derhal sona ermesini ve boğazın açılmasını istediğini öne sürdü. Trump ayrıca, "Ancak bunu yaparsak, İran’ın geri kalanını liderleri de dahil olmak üzere havaya uçurmadıkça İran’la asla bir anlaşma yapılamaz" dedi.

Trump, Tahran'ın talebini açıkladı: "Bunu yaparsak bir anlaşma yapılamaz"
Melih Kadir Yılmaz

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya hesabı üzerinden İran’a uygulanan deniz ablukası ve Hürmüz Boğazı’nın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Tahran ın talebini açıkladı: "Bunu yaparsak bir anlaşma yapılamaz" 1

"BOĞAZIN AÇIK KALMASINI İSTİYORLAR"

İran’ın Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasını istemediğini vurgulayan Trump, "Boğazın açık kalmasını istiyorlar ki, günde 500 milyon dolar kazanabilsinler. Zaten boğaz kapalı kaldıkça kaybettikleri miktar da bu" dedi. Buna rağmen İran’ın kendi itibarını kurtarmak için retoriğe başvurduğunu ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını istediğini öne süren Trump, "Boğazın kapatılmasını istediklerini söylemelerinin tek nedeni, benim boğazı tamamen ablukaya alıp kapatmış olmam. Yani sadece itibarlarını kurtarmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump, Tahran ın talebini açıkladı: "Bunu yaparsak bir anlaşma yapılamaz" 2

"İRAN'LA ASLA ANLAŞMA YAPILAMAZ"

İran’ın aslında boğazı açmak istediğini yineleyen Trump, "4 gün önce insanlar bana gelip, ‘Efendim, İran boğazın derhal açılmasını istiyor’ dediler. Ancak bunu yaparsak, İran’ın geri kalanını liderleri de dahil olmak üzere havaya uçurmadıkça İran’la asla bir anlaşma yapılamaz" değerlendirmesinde bulundu.

ATEŞKESİN UZATILDIĞINI DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada İran ile daha önce varılan ateşkesin taraflar arasındaki görüşmelerde bir sonuca varılana kadar uzatıldığını ancak Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının devam edeceğini belirterek, "Ordumuzun ablukayı sürdürmesine, her bakımdan tetikte kalmasına ve görüşmeler bir sonuca varana kadar ateşkesin uzatılmasına yönelik talimat verdim" ifadelerini kullanmıştı.

