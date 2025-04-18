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Trump talimat vermişti! ABD ordusu Ras İsa yakıt limanını vurdu: Ölü ve yaralı sayısı artıyor

ABD ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Ras İsa yakıt limanına saldırı düzenledi. Söz konusu saldırıda saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 38'e yükseldi. En az 102 kişi ise yaralandı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada orduya "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Trump talimat vermişti! ABD ordusu Ras İsa yakıt limanını vurdu: Ölü ve yaralı sayısı artıyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Husilere ait el-Mesire televizyonunda yer alan habere göre, ABD savaş uçakları, Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa Limanı'nı iki kez hedef aldı.

38 ÖLÜ, 102 YARALI

Saldırıda aralarında sağlık görevlilerin de bulunduğu 38 kişi öldü, 102 kişi yaralandı.

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Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu limanda çıkan yangını söndürmek ve yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

TRUMP, 'SALDIRI' TALİMATI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

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Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yemen Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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