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Husiler: ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'e düzenlediği saldırılarda 107 sivil öldü

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'e düzenlediği saldırılarda 107 sivilin hayatını kaybettiğini, 223 kişinin yaralandığını duyurdu.

Husiler: ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'e düzenlediği saldırılarda 107 sivil öldü

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'ya göre, Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Asbahi, ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'e yönelik saldırıları sonucu 107 sivilin yaşamını yitirdiğini, 223 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Sözcü Asbahi, ABD'nin Yemen'in çeşitli vilayetlerinde "sivillere karşı saldırılarını" sert bir dille kınadı.

Yemen'de sivillerin kasıtlı olarak hedef alınarak bombalanmasının sonuçlarından ABD'yi, uluslararası toplumu ve uluslararası insani yardım kuruluşlarını sorumlu tutan Asbahi, uluslararası toplumu, Yemen'de ABD'nin sivillere yönelik saldırılarını ve ihlallerini ifşa etmeye ve kınamaya çağırdı.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Husiler
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