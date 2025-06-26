Trump'tan art arda sert açıklamalar! Önce Netanyahu sonra CNN muhabiri...

ABD eski Başkanı Donald Trump, sert açıklamalarıyla yeniden gündemde. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında konuşan Trump, Netanyahu’yu "ülkenin en kararlı savaşçısı" olarak tanımladı. Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davasının iptal edilmesini talep eden Trump, “Binyamin Netanyahu’nun davası derhal iptal edilmeli ya da devlet için bu kadar çok şey yapmış büyük bir kahramana af verilmelidir” ifadelerini kullandı.

"SÖZDE ADALET" ÇIKIŞI

Trump, kimsenin kendisiyle Netanyahu kadar iyi çalışamayacağını vurgulayarak, “İsrail’i kurtaran ABD'ydi ve şimdi Binyamin Netanyahu’yu kurtaracak olan da ABD olacak. Bu sözde adalet rezaleti kabul edilemez” dedi.

İŞİNİ YAPAN GAZETECİYE HAKARET

Ancak Trump'ın gündeminde yalnızca Netanyahu yoktu. ABD’nin İran’daki üç nükleer tesise düzenlediği saldırıların etkisinin sınırlı kaldığını bildiren CNN haberi, Trump’ı adeta çileden çıkardı. Haberi kaleme alan CNN muhabiri Natasha Bertrand’ı hedef alan Trump, “CNN onu bir köpek gibi kovmalı” diyerek sert bir ifadeyle muhabiri eleştirdi.

"GAZETECİLER DOĞRU HABERCİLİK YAPTIKLARI İÇİN HEDEF GÖSTERİLMEMELİ”

Trump’ın sözlerine CNN'den yanıt gecikmedi. Kanal, yaptığı resmi açıklamada, “Bertrand'ın gazeteciliğinin yüzde 100 arkasındayız. CNN’in gazetecileri doğru habercilik yaptıkları için hedef gösterilmemeli” ifadelerini kullandı.