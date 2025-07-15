Trump'tan çarpıcı Putin sözleri! 'Hayal kırıklığına uğradım' diyerek açıkladı: "4 kez masaya geldi..."

ABD Başkanı Trump, Putin'le ilgili hayal kırıklığı yaşadığını ancak onunla henüz ilişkisini kesmediğini söyledi. BBC'ye konuşan Trump, gündemdeki uluslararası meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

4 KEZ MASAYA OTURULDU

Putin ile ilişkisini bitirip bitirmediğinin sorulması üzerine Trump, "Putin'le ilgili hayal kırıklığına uğradım ama ilişkimi bitirmedim. Ancak ona yönelik bir hayal kırıklığım var." dedi.

Trump, Rusya ile Ukrayna konusunda anlaşma yapılması ihtimalinin şimdiye kadar 4 kez masaya geldiğini aktardı.

Putin'i savaşı durdurmaya nasıl ikna edeceği sorulduğunda ise Trump, "Bunun üzerinde çalışıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

TRUMP'TAN NATO SÖZLERİ

Trump'a, daha önce NATO'yla ilgili "modası geçmiş" nitelemesinde bulunduğu hatırladığında, "Hayır. Bence NATO artık bunun tam tersi haline geliyor." dedi.

NATO'nun "artık kendi faturalarını ödediğini" ifade eden Trump, hala kolektif savunmaya inandığını çünkü bunun küçük ülkelerin büyük ülkelere karşı kendilerini savunabilmeleri anlamına geldiğini belirtti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır