Trump'tan Çin'e tehdit: "Yüzde 150 gümrük tarifesi ödemek zorunda kalırlar, ağır bedeller öderler"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uyguladıkları gümrük vergisi hakkında yeni açıklamalar yaptı. Daha önce Çin'e yüzde 100 ek gümrük vergisi getiren Trump, "Çin bizi nadir elementlerle tehdit ederse, yüzde 150 gümrük tarifesi ödemek zorunda kalacak. Bizimle anlaşmamaları halinde Çin ağır bedeller öder" tehdidinde bulundu.

Trump, Beyaz Saray'da ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'i yine tehdit eden Trump, "Çin bizi nadir elementlerle tehdit ederse, yüzde 150 gümrük tarifesi ödemek zorunda kalacak. Bizimle anlaşmamaları halinde Çin ağır bedeller öder" dedi.

"TİCARET SAVAŞINDAYIZ" DEMİŞTİ

Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Çin ile bir ticaret savaşının içinde olduklarını belirterek, "Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı." diye konuşmuştu. Trump, gümrük vergilerinin savunma ve ulusal güvenlik için önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, kendisinden önceki yönetimlerin tarifeleri kullanma gereği duymadığını belirtmişti.

Gümrük vergilerinin trilyonlarca dolarlık gelir getirmesinin yanı sıra "barışın korunmasını" da sağladığını dile getiren Trump, savaşları bitirmesinde tarifelerin doğrudan sorumlu olduğunu anlatmıştı. Trump, "gümrük vergileri olmasaydı tüm dünyada savaşların süreceğini, gümrük vergileri sayesinde Rusya dışında hiçbir savaş kalmadığını" öne sürmüştü.

