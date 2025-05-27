Trump'tan çok konuşulacak açıklamalar: "Putin ateşle oynuyor"

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yüklendi.

"PUTİN'İN FARK ETMEDİĞİ ŞEY ŞU..."

Trump, Rusya Devlet Başkanı'na seslenerek, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!" değerlendirmesini paylaştı.



Trump, son dönemdeki bazı açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna ile ateşkese ulaşma konusunda yavaş hareket ettiğini savunarak, bundan memnuniyet duymadığını belirtmişti.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır