HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan çok konuşulacak hamle! Üst düzey yetkiliyi kovdu

Göreve geldiği günden beri dünya çapında dikkat çeken çıkışlarıyla dikkat çeken ABD Başkanı Donald Trump'tan bir başka çarpıcı hamle geldi. Trump, demiryollarını denetleyen düzenleyici kurumdan üst düzey bir ismi kovdu. Kovulan üye Trump'ın hamlesinin yasal olmadığını ve itiraz edeceğini belirtti.

Trump'tan çok konuşulacak hamle! Üst düzey yetkiliyi kovdu
Doğukan Akbayır

ABD merkezli Wall Street Journal, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki demiryollarını denetleyen federal kurum Surface Transportation Board'un yönetim kurulu üyesi Robert Primus'u kovduğunu duyurdu.

Trump tan çok konuşulacak hamle! Üst düzey yetkiliyi kovdu 1

"RAHATSIZ EDİCİ VE GEÇERSİZ"

Primus, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada işten çıkarılmasına itiraz edeceğini ve Beyaz Saray'ın bu kararının kurumu zayıflayacağını söyleyerek, "Sonuç olarak tüketicilere ve ekonomiye zarar verecek şekilde yük demiryolu taşımacılık ağını olumsuz etkiler" dedi.

Yönetim kurulu üyesi, "Bu durum son derece rahatsız edici ve yasal olarak geçersiz" ifadesini kullandı.

TRUMP'IN YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

2020 yılında ilk dönem başkanlığını yaşayan Trump'ın yönetim kuruluna aday gösterdiği Demokrat olan Primus, Kanada Pasifik ve Güney Kansas City demiryolu hatlarının birleşmesine karşı çıkan tek yönetim kurulu üyesiydi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tunç'tan Özel'e: 'Sakince ve ciddiyetle bekle'Bakan Tunç'tan Özel'e: 'Sakince ve ciddiyetle bekle'
Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti... Özgür Özel'e bir soruşturma dahaSon dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti... Özgür Özel'e bir soruşturma daha

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu olay yaratan hamle! Hocasından jet hızında açıklama

Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu olay yaratan hamle! Hocasından jet hızında açıklama

2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Hem oran hem rakam verdi

2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Hem oran hem rakam verdi

Siyaset kulislerinin konuştuğu iddia! 2023'te Meral Akşener, Mansur Yavaş'a ne teklif etti?

Siyaset kulislerinin konuştuğu iddia! 2023'te Meral Akşener, Mansur Yavaş'a ne teklif etti?

'Namusumu temizledim' diyerek bıçakladı

'Namusumu temizledim' diyerek bıçakladı

Aziz İhsan Aktaş ilk kez konuştu: ‘Ben buradayım! İstanbul’dayım!’

Aziz İhsan Aktaş ilk kez konuştu: ‘Ben buradayım! İstanbul’dayım!’

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.