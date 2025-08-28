Trump'tan çok konuşulacak hamle! Üst düzey yetkiliyi kovdu

ABD merkezli Wall Street Journal, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki demiryollarını denetleyen federal kurum Surface Transportation Board'un yönetim kurulu üyesi Robert Primus'u kovduğunu duyurdu.

"RAHATSIZ EDİCİ VE GEÇERSİZ"

Primus, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada işten çıkarılmasına itiraz edeceğini ve Beyaz Saray'ın bu kararının kurumu zayıflayacağını söyleyerek, "Sonuç olarak tüketicilere ve ekonomiye zarar verecek şekilde yük demiryolu taşımacılık ağını olumsuz etkiler" dedi.

Yönetim kurulu üyesi, "Bu durum son derece rahatsız edici ve yasal olarak geçersiz" ifadesini kullandı.

TRUMP'IN YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

2020 yılında ilk dönem başkanlığını yaşayan Trump'ın yönetim kuruluna aday gösterdiği Demokrat olan Primus, Kanada Pasifik ve Güney Kansas City demiryolu hatlarının birleşmesine karşı çıkan tek yönetim kurulu üyesiydi.