Trump'tan dikkat çeken çıkış: 'Putin bizden korkuyor, hem de çok korkuyor"

28 Şubat'ta başlayan savaş hem diplomatik olarak hem sahada devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda NATO'dan yardım isteyen Trump istediğini bulamamıştı ve NATO desteği reddetmişti. O günden bu yana tepkisini sürdüren Trump NATO'yu hedef almaya devam ediyor. NATO dahilinde liderlik pozisyonunu başka ülkelerin alması halinde bunun ABD için bir tehlike arz etme ihtimaline ilişkin bir soru alan Trump, "Hayır, bu bir tehlike değil" dedi.

"PUTİN NATO'DAN DEĞİL BİZDEN KORKUYOR"

NATO’nun İran konusundaki yardım talebini reddettiğini söyleyen Trump, "Her zaman NATO’nun bir kağıttan kaplan olduğunu söyledim. Putin, NATO’dan korkmuyor. Putin, bizden korkuyor hem de çok korkuyor. Bunu birçok kez de açıkladı" dedi.

Trump, "NATO, kağıttan kaplandır. NATO biziz. Onlara ihtiyacımız olduğunda, yanımızda olmadılar. Onlara gerçekten ihtiyacımız da yoktu" şeklinde konuştu. NATO müttefiklerinin iniş pisti dahi sağlamadıklarını söyleyen Trump, "Sadece NATO değil. Başka kim yardım etmedi biliyor musunuz? Güney Kore yardım etmedi. Avustralya yardım etmedi. Başka kim yardım etmedi biliyor musunuz? Japonya! Japonya’da 50 bin askerimiz var. Onları Kuzey Kore’den korumak için" dedi. Trump, "Japonya, Avustralya ve Güney Kore yardım etmedi. Sonra NATO’ya geliyorsunuz. NATO yardım etmedi" dedi.

GRÖNLAND VURGUSU

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Çarşamba günü kendisini görmeye geleceğini de söyleyen Trump, "Aslında her şey, Grönland ile başladı. Grönland’ı istiyoruz fakat bize vermek istemiyorlar. Ben de onlara, "Güle güle" dedim" ifadelerini kullandı.

"DÜŞMANLARIMIZI YANLIŞ YÖNLENDİRMEMİZ GEREKİYORDU"

Basın toplantısında CIA Direktörü John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine de F-15 mürettebatının kurtarılma operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

CIA Direktörü Ratcliffe, "Bu aslında zamana karşı yarıştı. Çünkü düşürülen havacıyı mümkün olan en kısa sürede bulmamız hayati öneme sahipti. Aynı zamanda düşmanlarımızı yanlış yönlendirmeye devam etmemiz gerekiyordu" dedi.

