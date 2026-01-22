Trump'tan dikkat çeken Suriye sözleri! 'Şara ile görüştüm' diyerek açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı Davos'taki Gazze Barış Kurulu'nda ABD Başkanı Donald Trump, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Barış Kurulu'nu tanıtan Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İnsanlık tarihinde ortaya konmuş en önemli kurum olabilir. Başkanı olmak büyük şeref. Tüm ülkeler bu sürecin parçası olmak istiyorlar. Barış Kurulu çok önemli dünya liderlerinden oluşuyor.

Birleşmiş Milletler'in potansiyeli fazla ama kullanmıyor. Sekiz savaşı bitirdim ama hiçbirinde BM ile görüşmedim. Buradaki liderleri BM ile birleştirebilirsek muazzam bir şey gerçekleştirmiş oluruz.

"ŞARA İLE GÖRÜŞTÜM"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara ile de görüştüm. Büyük ilerleme kaydediyor. Gerçekten çok sıkı çalışıyor ve çok şeyi toparlayacağına da inanıyorum.

"VENEZUELA'YI PETROL ŞİRKETLERİNE AÇIYORUZ"

Venezuela'nın diktatörünü ele geçirdik. Ve aynı zamanda yeni liderlerle çok iyi ilişkimiz var. Ülkeyi çok büyük petrol şirketlerine açıyoruz. 50 milyon varil petrol gelecek. Şimdiye kadar hiç elde etmedikleri kadar gelir etmeye başlayacaklar. Suriye liderine güveniyorum. Bu yüzden bütün yaptırımları kaldırdım.

"GAZZE SAVAŞI ARTIK SONA ERİYOR"

Gazze’nin silahsızlandırılmasını, doğru şekilde yönetilmesini ve güzel bir biçimde yeniden inşa edilmesini sağlamaya kararlıyız.

Bu büyük bir plan olacak ve Barış Kurulu’nun aslında başladığı yer de bu noktaydı.

Gazze’de başarılı oldukça, bunu başka alanlara da yayacağımızı düşünüyorum. Gazze’de çok başarılı olacağız. İzlenmesi gerçekten çok güzel bir süreç olacak.

Gazze'de savaş artık sona eriyor."