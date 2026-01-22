HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan dikkat çeken Suriye sözleri! 'Şara ile görüştüm' diyerek açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nu tanıttığı Davos'ta önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'deki savaşı sona erdireceğini belirten Trump açıklamasının devamında Suriye hakkında da dikkat çeken ifadelerde bulundu. Şara ile görüştüğünü ifade eden Trump, "Büyük ilerleme kaydediyor. Gerçekten çok sıkı çalışıyor ve çok şeyi toparlayacağına da inanıyorum" dedi.

Trump'tan dikkat çeken Suriye sözleri! 'Şara ile görüştüm' diyerek açıkladı
Doğukan Akbayır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı Davos'taki Gazze Barış Kurulu'nda ABD Başkanı Donald Trump, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Trump tan dikkat çeken Suriye sözleri! Şara ile görüştüm diyerek açıkladı 1

Gazze Barış Kurulu'nu tanıtan Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İnsanlık tarihinde ortaya konmuş en önemli kurum olabilir. Başkanı olmak büyük şeref. Tüm ülkeler bu sürecin parçası olmak istiyorlar. Barış Kurulu çok önemli dünya liderlerinden oluşuyor.

Birleşmiş Milletler'in potansiyeli fazla ama kullanmıyor. Sekiz savaşı bitirdim ama hiçbirinde BM ile görüşmedim. Buradaki liderleri BM ile birleştirebilirsek muazzam bir şey gerçekleştirmiş oluruz.

Trump tan dikkat çeken Suriye sözleri! Şara ile görüştüm diyerek açıkladı 2

"ŞARA İLE GÖRÜŞTÜM"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara ile de görüştüm. Büyük ilerleme kaydediyor. Gerçekten çok sıkı çalışıyor ve çok şeyi toparlayacağına da inanıyorum.

"VENEZUELA'YI PETROL ŞİRKETLERİNE AÇIYORUZ"

Venezuela'nın diktatörünü ele geçirdik. Ve aynı zamanda yeni liderlerle çok iyi ilişkimiz var. Ülkeyi çok büyük petrol şirketlerine açıyoruz. 50 milyon varil petrol gelecek. Şimdiye kadar hiç elde etmedikleri kadar gelir etmeye başlayacaklar. Suriye liderine güveniyorum. Bu yüzden bütün yaptırımları kaldırdım.

Trump tan dikkat çeken Suriye sözleri! Şara ile görüştüm diyerek açıkladı 3

"GAZZE SAVAŞI ARTIK SONA ERİYOR"

Gazze’nin silahsızlandırılmasını, doğru şekilde yönetilmesini ve güzel bir biçimde yeniden inşa edilmesini sağlamaya kararlıyız.

Bu büyük bir plan olacak ve Barış Kurulu’nun aslında başladığı yer de bu noktaydı.

Trump tan dikkat çeken Suriye sözleri! Şara ile görüştüm diyerek açıkladı 4

Gazze’de başarılı oldukça, bunu başka alanlara da yayacağımızı düşünüyorum. Gazze’de çok başarılı olacağız. İzlenmesi gerçekten çok güzel bir süreç olacak.

Gazze'de savaş artık sona eriyor."

Trump tan dikkat çeken Suriye sözleri! Şara ile görüştüm diyerek açıkladı 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'den DEM Parti'ye çok sert tepkiMHP'den DEM Parti'ye çok sert tepki
İstanbul'da yapılan son anket! CHP ile AK Parti arasındaki fark ortaya çıktıİstanbul'da yapılan son anket! CHP ile AK Parti arasındaki fark ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.