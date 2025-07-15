HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan Endonezya açıklaması! "Tarife ve tarife dışı engeller olmayacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Endonezya ile vardıkları ticaret anlaşması kapsamında, bu ülkenin ABD'den tarım ürünleri ve enerjinin yanı sıra 50 Boeing uçağı satın alacağını bildirdi.

Trump'tan Endonezya açıklaması! "Tarife ve tarife dışı engeller olmayacak"

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Endonezya ile yapılan ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı.

Bu sabah Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüşmesi sonrasında önemli bir anlaşmayı sonuçlandırdığına işaret eden Trump, "Bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, Endonezya'nın tüm pazarını tarihte ilk kez ABD'ye açıyor." ifadesini kullandı.

Trump, anlaşmanın bir parçası olarak Endonezya'nın ABD'den 15 milyar dolarlık enerji, 4,5 milyar dolarlık tarım ürünü ve çoğu "777" olmak üzere 50 Boeing uçağı almayı taahhüt ettiğini bildirdi.

"TARİFE VE TARİFE DIŞI ENGELLER OLMAYACAK"

ABD'li çiftçilerin ilk kez 280 milyondan fazla insanın yaşadığı Endonezya pazarına "tam ve eksiksiz erişime" sahip olacağına dikkati çeken Trump, şunları kaydetti:

"Buna ek olarak, Endonezya bize ihraç ettiği tüm mallar için yüzde 19'luk bir tarife ödeyecek, ABD'nin Endonezya'ya ihracatına ise tarife ve tarife dışı engeller olmayacak. Daha yüksek tarife uygulanan bir ülkeden herhangi bir aktarma söz konusu olursa, bu Endonezya'nın ödediği tarife üzerine eklenecek."

Trump, Endonezya'ya dostluğu ve ABD'nin ticaret açığını dengeleme taahhüdü için teşekkür etti.

ABD Başkanı Trump, bugün daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezya ile ticaret anlaşmasına varıldığını açıklamış ancak anlaşmanın detaylarına yer vermemişti.

Beyaz Saray'da gazetecilerin anlaşmaya ilişkin sorusunu yanıtlayan Trump, "Anlaşma yaptık, Endonezya'ya tam erişimimiz olacak. Onlar yüzde 19 (tarife) ödeyecek, biz ise hiçbir şey ödemeyeceğiz." demişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyaz Saray'da hareketli dakikalar! Alan girişe kapatıldıBeyaz Saray'da hareketli dakikalar! Alan girişe kapatıldı
NATO'dan yaptırım açıklaması: Hedefte o ülkeler de varNATO'dan yaptırım açıklaması: Hedefte o ülkeler de var

Anahtar Kelimeler:
Endonezya Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İtalyanlar duyurdu... İşte Galatasaray'ın Napoli'ye yeni teklifi

İtalyanlar duyurdu... İşte Galatasaray'ın Napoli'ye yeni teklifi

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Hedefinde orası var! Böyle tehdit etti: "Umarım daha fazlasını yapmak zorunda kalmayız"

Hedefinde orası var! Böyle tehdit etti: "Umarım daha fazlasını yapmak zorunda kalmayız"

NATO'dan yaptırım açıklaması: Hedefte o ülkeler de var

NATO'dan yaptırım açıklaması: Hedefte o ülkeler de var

Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altında

Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altında

Ayşe Tokyaz vahşice öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Ayşe Tokyaz vahşice öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.