Trump'tan Gazze açıklaması! "2-3 hafta içinde..."

ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması geldi. Gazze'deki durumun çok kötü olduğunu ifade eden Trump "Bence 2-3 hafta içinde oldukça iyi ve kesin bir sonuca varacağız" dedi.

Trump'tan Gazze açıklaması! "2-3 hafta içinde..."

ABD Başkanı Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede basın mensuplarının Gazze ile ilgili sorularını yanıtladı.

"DİĞER TÜM SORUNLAR SÜRÜYOR"

Gazze'de ciddi düzeyde açlık yaşandığını ve bunu uluslararası kurumların da teyit ettiğini hatırlatan bir gazetecinin sorusuna cevap veren Trump, "(Gazze'deki) Bu durum bir an önce halledilmeli. Bu işin bir an önce bitmesi gerekiyor. Bitmesi gerekiyor çünkü açlık ve açlıktan daha kötü olan insanların öldürülmesi gibi diğer tüm sorunlar sürüyor." şeklinde konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Trump, bununla birlikte oradaki sürecin "sonuna yaklaşıldığı" mesajını verdi.

"2-3 HAFTA İÇİNDE..."

İsrailliler ile Filistinliler arasındaki savaşın "binlerce yıldır" sürdüğünü savunan ancak Gazze'deki duruma "bir an önce çözüm bulunması gerektiğini" dile getiren ABD Başkanı Trump, "Bence 2-3 hafta içinde oldukça iyi ve kesin bir sonuca varacağız ama bunu söylemek zor çünkü onlar binlerce yıldır savaşıyorlar ancak bu durum sona ermek zorunda." ifadesini kullandı.

ABD'nin Gazze'ye 60 milyon dolarlık gıda yardımı gönderdiğini ve bu yardımların dağıtıldığını ifade eden Trump, Gazze halkının gıda ihtiyacını karşılamak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Trump, Gazze'deki insani krizin sona ermesi için ABD'nin İsrail nezdinde "diplomatik girişimde" bulunup bulunmadığı yönündeki soruya, bu yönde çaba gösterdiklerini söyleyerek karşılık verdi.

Bu bölümde söz alan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise "Bu girişimlerimiz hiç durmadı, Hamas'ın olmadığı bir çözüm için çalışıyoruz." şeklinde değerlendirme yaptı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Donald Trump
