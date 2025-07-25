Trump'tan Gazze açıklaması! "Bir anlaşma yapmak istemiyorlar"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken bilanço her geçen dakika kötüleşiyor. Saldırıların durdurulması çağrılarına kulak asmayan İsrail yönetiminin katliamında hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle son 24 saatte 2'si çocuk 9 kişinin daha yaşamını yitirdi. Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklı can kayıpları 122'ye yükseldi.

NETANYAHU HAMAS'I ÖNE SÜRDÜ

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının önündeki engelin Hamas olduğunu savunan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ile birlikte İsrailli esirlerin geri dönmesi, Gazze'de Hamas yönetimine son verilmesi ve "kalıcı barışı sağlamak" için alternatif seçenekleri değerlendirdiklerini iddia etmişti.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump konuyla ilgili "Hamas gerçekten bir anlaşma yapmak istemiyor" dedi. Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır