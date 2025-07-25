HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan Gazze açıklaması! "Bir anlaşma yapmak istemiyorlar"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken ateşkes için görüşmeler devam ediyor. Konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, "Hamas gerçekten bir anlaşma yapmak istemiyor" dedi.

Trump'tan Gazze açıklaması! "Bir anlaşma yapmak istemiyorlar"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken bilanço her geçen dakika kötüleşiyor. Saldırıların durdurulması çağrılarına kulak asmayan İsrail yönetiminin katliamında hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle son 24 saatte 2'si çocuk 9 kişinin daha yaşamını yitirdi. Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklı can kayıpları 122'ye yükseldi.

NETANYAHU HAMAS'I ÖNE SÜRDÜ

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının önündeki engelin Hamas olduğunu savunan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ile birlikte İsrailli esirlerin geri dönmesi, Gazze'de Hamas yönetimine son verilmesi ve "kalıcı barışı sağlamak" için alternatif seçenekleri değerlendirdiklerini iddia etmişti.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump konuyla ilgili "Hamas gerçekten bir anlaşma yapmak istemiyor" dedi. Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil kışla duvarına çarptı: 1 yaralıOtomobil kışla duvarına çarptı: 1 yaralı
Ereğli'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralıEreğli'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meral Kaplan gözaltına alındı! Dolandırıcılık suçlaması...

Meral Kaplan gözaltına alındı! Dolandırıcılık suçlaması...

Tarih ve saat belli oldu! İşte 51 kişilik komisyonun detayları...

Tarih ve saat belli oldu! İşte 51 kişilik komisyonun detayları...

Ünlü yatak markasının ürünü listede!

Ünlü yatak markasının ürünü listede!

Ayşe Tokyaz vahşice katledilmişti! Aktif görevdeki 4 polise gözaltı

Ayşe Tokyaz vahşice katledilmişti! Aktif görevdeki 4 polise gözaltı

İzmirliler acil servise koştular! 'Fön' çarptı

İzmirliler acil servise koştular! 'Fön' çarptı

Belediye başkanı trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: Olay yerinden ilk görüntü

Belediye başkanı trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: Olay yerinden ilk görüntü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.