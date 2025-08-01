Trump'tan Gazze açıklaması! "İnsanlara yardım etmek istiyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in ablukaya aldığı Gazze Şeridi’nde oluşan açlık krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump, bölgedeki sivillere yardım etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Yaşamalarına yardım etmek istiyoruz. İnsanları doyurmak istiyoruz. Bu, uzun zaman önce olması gereken bir şeydi" dedi.

YARDIMLARI ARTIRMA SÖZÜ

Gazze Şeridi’ndeki açlıkla ilgili raporlardan endişe duyduğunu belirten Trump, Hamas’ı bölgeye giden yardımları yağmalamakla suçladı. ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Gazze Şeridi’ne yaptığı ziyarete de değinen Donald Trump, detaylara ilişkin henüz bilgilendirilmediğini belirtti. Gazze Şeridi’ndeki açlığı önlemek için ABD yardımını artırma sözü veren Trump, diğer Batılı ülkelerin ve İsrail’in de üzerlerine düşeni yapmasını beklediğini belirtti. Witkoff ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun aşamalı bir Gazze anlaşmasından kapsamlı bir anlaşmaya geçmeyi görüştüğüne yönelik açıklamalara değinen Trump, "Yakında göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır