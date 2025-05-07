HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan Gazze konusunda "24 saat içinde" açıklama yapacakları mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ile ilgili birçok görüşme yaptıklarını kaydederek, "Muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde neler olduğunu öğreneceksiniz." dedi. Trump, geçtiğimiz günkü açıklamasında 13 Mayıs'ta başlayacağı Orta Doğu turundan önce bölge ile ilgili "çok önemli" bir açıklama yapacağını ifade etmişti.

Trump'tan Gazze konusunda "24 saat içinde" açıklama yapacakları mesajı

Beyaz Saray'daki bir yemin töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, Gazze ile ilgili son durumun ne olduğuna ilişkin soruya, "Neler olduğunu göreceğiz. Şu anda Gazze hakkında çok şey konuşuluyor, bunu biliyorsunuz. Muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde neler olduğunu öğreneceksiniz." yanıtını verdi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ABD'nin Gazze politikası ve İran'la müzakereler konusunda bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) bilgilendireceği belirtilmişti.

İSRAİL ORDUSU ATEŞKESİ BOZUP SALDIRILARA YENİDEN BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 545 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 856 kişi yaralandı.

thumbs_b_c_c57c5c47995c220d604f68553c45afd5

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 653'e, yaralıların sayısının da 118 bin 897'ye yükseldi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Macron'dan İsrail'e Suriye tepkisi!Macron'dan İsrail'e Suriye tepkisi!
Canlı yayında oyun oynarken kabusu yaşadı! 'Ne yapacağımı şaşırdım'Canlı yayında oyun oynarken kabusu yaşadı! 'Ne yapacağımı şaşırdım'

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç Jose Mourinho kararını canlı yayında açıkladı! Gelen teklifi duyurdu...

Ali Koç Jose Mourinho kararını canlı yayında açıkladı! Gelen teklifi duyurdu...

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Güneşli havalar gidiyor sağanak yağmur geliyor!

Güneşli havalar gidiyor sağanak yağmur geliyor!

Trump gözünü dikmişti! ABD harekete geçti

Trump gözünü dikmişti! ABD harekete geçti

Sevgilisiyle birlikçe ağaca asılı cansız bedenleri bulundu

Sevgilisiyle birlikçe ağaca asılı cansız bedenleri bulundu

Yeni papa seçilemedi

Yeni papa seçilemedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.