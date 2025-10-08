Trump'tan Gazze müzakereleri açıklaması: "Hafta sonu Orta Doğu'ya gidebilirim"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikteki konuşmasının başında, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin açıklama yaptı.

"İYİ GİDİYOR"

Trump, halen Mısır'da devam eden ateşkes müzakerelerinin iyi gittiğine işaret ederek, bölgeye gidebileceği mesajını verdi.

ABD Başkanı, "Orta Doğu için bir barış anlaşması, umarız ki bu gerçekleşir, şu an çok iyi gidiyorlar. Orada (Mısır'da) harika bir ekibimiz var, harika müzakereciler. Bence bu (anlaşma) gerçekleşecek. Gerçekleşme şansı yüksek. Hafta sonu, belki pazar günü oraya gidebilirim." diye konuştu.



"BÖLGEYE GİDEBİLİRİM"

Trump, daha sonraki ifadelerinde cumartesi günü ABD'den ayrılarak bölgeye gidebileceğini ve pazar günü bölgede olabileceğini dile getirdi.

Müzakere sürecinin iyi gittiğini vurgulayan Trump, birçok Müslüman ülkenin bu sürece dahil olduğunu ve böyle bir durumun daha önce hiç olmadığını ifade etti.

"İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "Mısır'daki görüşmelerde iyi yönde ilerleme kaydedildi. Ateşkes görüşmelerinde saat başı görüşmeler yaşanıyor" açıklamasını yaptı. Rubio da Orta Doğu'ya gidebileceğini dile getirdi.

SİSİ DAVET ETMİŞTİ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı ateşkes müzakerelerinin "olumlu ilerlediğini", tarafların ateşkes anlaşmasına varması durumunda imza törenine katılması için ABD Başkanı Donald Trump'ı Mısır'a davet etmişti. Sisi, "Ateşkes müzakerelerinde anlaşma sağlanırsa ABD Başkanı Donald Trump'ı imza törenine katılmaya davet ediyorum, katılımınız harika olur." demişti.

MÜZAKERELER DOLAYLI YÜRÜTÜLÜYOR

Pazartesi günü Şarm eş-Şeyh'te başlayan Hamas ile İsrail heyetleri arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planının uygulanmasına ilişkin müzakereler dolaylı olarak yürütülüyor.

Görüşmelerde, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin isimleri ile İsrail'in Gazze’den çekilme haritalarının da ele alındığı belirtiliyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır