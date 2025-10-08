HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan Gazze müzakereleri açıklaması: "Hafta sonu Orta Doğu'ya gidebilirim"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında Mısır'da devam eden dolaylı müzakerelerle ilgili açıklama yaptı. Kısa zamanda Gazze'de ateşkes anlaşması ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Trump, "Bu hafta Orta Doğu'ya gidebilirim. Belki Pazar günü." dedi.

Trump'tan Gazze müzakereleri açıklaması: "Hafta sonu Orta Doğu'ya gidebilirim"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikteki konuşmasının başında, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin açıklama yaptı.

"İYİ GİDİYOR"

Trump, halen Mısır'da devam eden ateşkes müzakerelerinin iyi gittiğine işaret ederek, bölgeye gidebileceği mesajını verdi.

ABD Başkanı, "Orta Doğu için bir barış anlaşması, umarız ki bu gerçekleşir, şu an çok iyi gidiyorlar. Orada (Mısır'da) harika bir ekibimiz var, harika müzakereciler. Bence bu (anlaşma) gerçekleşecek. Gerçekleşme şansı yüksek. Hafta sonu, belki pazar günü oraya gidebilirim." diye konuştu.
Trump tan Gazze müzakereleri açıklaması: "Hafta sonu Orta Doğu ya gidebilirim" 1

"BÖLGEYE GİDEBİLİRİM"

Trump, daha sonraki ifadelerinde cumartesi günü ABD'den ayrılarak bölgeye gidebileceğini ve pazar günü bölgede olabileceğini dile getirdi.

Müzakere sürecinin iyi gittiğini vurgulayan Trump, birçok Müslüman ülkenin bu sürece dahil olduğunu ve böyle bir durumun daha önce hiç olmadığını ifade etti.

"İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "Mısır'daki görüşmelerde iyi yönde ilerleme kaydedildi. Ateşkes görüşmelerinde saat başı görüşmeler yaşanıyor" açıklamasını yaptı. Rubio da Orta Doğu'ya gidebileceğini dile getirdi.

SİSİ DAVET ETMİŞTİ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı ateşkes müzakerelerinin "olumlu ilerlediğini", tarafların ateşkes anlaşmasına varması durumunda imza törenine katılması için ABD Başkanı Donald Trump'ı Mısır'a davet etmişti. Sisi, "Ateşkes müzakerelerinde anlaşma sağlanırsa ABD Başkanı Donald Trump'ı imza törenine katılmaya davet ediyorum, katılımınız harika olur." demişti.

Trump tan Gazze müzakereleri açıklaması: "Hafta sonu Orta Doğu ya gidebilirim" 2

MÜZAKERELER DOLAYLI YÜRÜTÜLÜYOR

Pazartesi günü Şarm eş-Şeyh'te başlayan Hamas ile İsrail heyetleri arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planının uygulanmasına ilişkin müzakereler dolaylı olarak yürütülüyor.

Görüşmelerde, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin isimleri ile İsrail'in Gazze’den çekilme haritalarının da ele alındığı belirtiliyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Köln'ün babası" lakabıyla tanınan suç örgütü lideri tutuklandı"Köln'ün babası" lakabıyla tanınan suç örgütü lideri tutuklandı
Belediye başkanının ağabeyi, silahla vurulmuş halde bulunduBelediye başkanının ağabeyi, silahla vurulmuş halde bulundu

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Gazze abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.