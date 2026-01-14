HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan 'Grönland' çıkışı: "İhtiyacımız var, hayati önem taşıyor"

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland'a ihtiyacı olduğunu vurguladı. Trump, "İnşa ettiğimiz altın kubbe için hayati önem taşıyor" dedi. Trump ayrıca konuyla ilgili olarak NATO'ya da çağrıda bulundu ve "Eğer biz almazsak, Rusya ya da Çin alacaktır ve bu olmayacak" ifadelerini kullandı.

Trump'tan 'Grönland' çıkışı: "İhtiyacımız var, hayati önem taşıyor"
Melih Kadir Yılmaz

ABD Venezuela'ya yaptığı operasyon ile Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşini yakalayarak ülkeye getirmişti. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamalar ile gündeminde sadece Venezuela olmadığını açık şekilde dünyaya duyurmuştu.

Trump tan Grönland çıkışı: "İhtiyacımız var, hayati önem taşıyor" 1

GRÖNLAND ÇIKIŞI: "HAYATİ ÖNEMDE"

ABD'nin hedefinde olan bir diğer yer ise Grönland. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı yeni açıklama ile Grönland'a ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı. Truth Social'da açıklama yapan Trump, "ABD'nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı var. İnşa etmekte olduğumuz Altın Kubbe için hayati önem taşıyor" dedi.

Trump tan Grönland çıkışı: "İhtiyacımız var, hayati önem taşıyor" 2

NATO'YA ÇAĞRI: "BİZ ALMAZSAK RUSYA YA DA ÇİN ALACAKTIR"

Konuyla ilgili olarak NATO'ya da çağrıda bulunan Trump, "Grönland'ın ABD'nin elinde olmasıyla NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelir. Eğer biz almazsak, Rusya ya da Çin alacaktır ve bu olmayacak" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel kreşte çocuklara şiddet skandalı! Özel kreşte çocuklara şiddet skandalı!
Kuyumcu soyup otelde kadınlarla eğlendiler! Paraları bakın nereye saklamışlarKuyumcu soyup otelde kadınlarla eğlendiler! Paraları bakın nereye saklamışlar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Grönland Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.