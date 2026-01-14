Trump'tan 'Grönland' çıkışı: "İhtiyacımız var, hayati önem taşıyor"

ABD Venezuela'ya yaptığı operasyon ile Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşini yakalayarak ülkeye getirmişti. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamalar ile gündeminde sadece Venezuela olmadığını açık şekilde dünyaya duyurmuştu.

ABD'nin hedefinde olan bir diğer yer ise Grönland. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı yeni açıklama ile Grönland'a ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı. Truth Social'da açıklama yapan Trump, "ABD'nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı var. İnşa etmekte olduğumuz Altın Kubbe için hayati önem taşıyor" dedi.

NATO'YA ÇAĞRI: "BİZ ALMAZSAK RUSYA YA DA ÇİN ALACAKTIR"

Konuyla ilgili olarak NATO'ya da çağrıda bulunan Trump, "Grönland'ın ABD'nin elinde olmasıyla NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelir. Eğer biz almazsak, Rusya ya da Çin alacaktır ve bu olmayacak" ifadelerini kullandı.