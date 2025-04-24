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Trump'tan gündem olan sözler: Rusya ile anlaştık, sıra Zelenskiy'de

ABD Başkanı Donald Trump, “Rusya ile bir anlaşmaya ulaştık, şimdi Zelenskiy ile anlaşmamız gerekiyor” dedi.ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump'tan gündem olan sözler: Rusya ile anlaştık, sıra Zelenskiy'de

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, Rusya ve Ukrayna ile barış görüşmelerinin sürdüğünü ve her iki ülkeyle de anlaşacaklarına inandığını belirtti. Trump, “Rusya'nın anlaşmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Bence Rusya ile bir anlaşmaya ulaştık, şimdi Zelenskiy ile anlaşmamız gerekiyor. 'Zelenskiy ile anlaşmak daha kolay olur' diye düşünmüştüm, şimdiye kadar daha zor oldu. Ama sorun değil, bence her ikisiyle de anlaşabiliriz” ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Donald Trump
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