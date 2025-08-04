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Trump'tan Hindistan'a tehdit: "Kaç kişinin öldürüldüğü umurlarında değil"

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ı adeta tehdit etti. Geçen hafta Hindistan'a tarifeyi artıran Trump, Ukrayna'da Rusya tarafından öldürülenlerin sayısının Hindistan'ın umurunda olmadığını aktardı. Trump " Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını belirtti. Hindistan ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başında ABD'nin Rusya'dan petrol alımını teşvik ettiğini savundu

Trump'tan Hindistan'a tehdit: "Kaç kişinin öldürüldüğü umurlarında değil"

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Hindistan'ın sadece büyük miktarlarda Rus petrolü satın almakla kalmadığını, aynı zamanda satın aldığı petrolün büyük bir kısmını açık piyasada büyük karlarla sattığına işaret eden Trump, "Bu nedenle, Hindistan'ın ABD'ye ödediği gümrük vergisini önemli ölçüde artıracağım." ifadesini kullandı.

"HİNDİSTAN'IN UMURUNDA DEĞİL"

Trump, Ukrayna'da Rusya tarafından öldürülenlerin sayısının Hindistan'ın umurunda olmadığını aktardı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Hindistan'ın Çin'le Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, ülkenin 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini açıklamıştı.

Trump tan Hindistan a tehdit: "Kaç kişinin öldürüldüğü umurlarında değil" 1

HİNDİSTAN'DAN YANIT GELDİ

Hindistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yeni Delhi yönetimine yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını belirtmesinin ardından, Washington yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk çıktığı dönemde Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithal etmesini teşvik ettiğini ileri sürdü.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, Trump'ın Yeni Delhi hükümetine yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını duyurmasının ardından X hesabından yazılı açıklama yaptı.

Jaiswal, açıklamasında, "Hindistan, Ukrayna çatışmasının başlamasının ardından Rusya'dan petrol ithal ettiği için ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından hedef alındı. Nitekim Hindistan, çatışmanın patlak vermesinin ardından geleneksel petrol kaynaklarının Avrupa'ya yönlendirilmesi nedeniyle Rusya'dan ithalat yapmaya başlamıştı." ifadesini kullandı.

Trump tan Hindistan a tehdit: "Kaç kişinin öldürüldüğü umurlarında değil" 2
Söz konusu olaydan dolayı, ABD'nin küresel enerji piyasalarının istikrarını güçlendirmeyi hedeflediğine dikkati çeken Jaiswal, bu yüzden Washington yönetiminin Hindistan'ın "bu tür ithalatlarını aktif olarak teşvik ettiğini" iddia etti.

Jaiswal, Hindistan'ın bu ithalatının Hintli tüketicilere "öngörülebilir ve uygun fiyatlı enerji maliyeti sağlamayı" amaçladığını belirterek, "Bu, küresel piyasa koşullarının mecbur kıldığı bir zorunluluktur. Ancak, Hindistan'ı eleştiren ülkelerin bile Rusya ile ticarete giriştiği dikkati çekicidir. Bizim durumumuzun aksine, bu tür bir ticaret hayati önem de taşımamaktadır." vurgusunu yaptı.

AB'nin 2023 ve 2024'te Rusya ile ticaret hacminin, Hindistan'ın o dönem ve sonrasında Moskova yönetimi ile toplam ticaret hacminden fazla olduğunu savunan Jaiswal, "Avrupa-Rusya ticareti sadece enerjiyi değil, aynı zamanda gübreleri, madencilik ürünlerini, kimyasalları, demir-çeliği, makine ve ulaşım ekipmanlarını da kapsıyor." ifadesine yer verdi.

Jaiswal, ABD'nin de nükleer endüstrisi için Rusya'dan uranyum, elektrikli araç endüstrisi için paladyum, gübreler ve kimyasallar ithal ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, Hindistan'ın hedef alınması haksız ve mantıksızdır. Herhangi bir büyük ekonomi gibi Hindistan da ulusal çıkarlarını ve ekonomik güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Hindistan Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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