Trump'tan Hürmüz açıklaması! "Bir bakıma korsan gibiyiz"

ABD Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz açıklaması geldi. Trump, Hürmüz Boğazı etrafında ABD'nin uyguladığı abluka için "Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz." dedi.

Trump, Florida'nın Palm Beach şehrinde dün akşam düzenlenen bir etkinlikte konuştu. ABD'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasına değinen Trump, "Okyanusun üzerinde büyük hoparlörlerle (İran gemilerine) 'silahı doğrulttuk, geminizi döndürün' diyoruz. Onlar da 'evet, evet, İran'a geri dönüyoruz' diyorlar." ifadesini kullandı.

"KARGOYU ELE GEÇİRDİK"

Trump, ABD Donanması'nın 19 Nisan'da İran'a ait Touska adlı kargo gemisine el koyma olayına ilişkin, "Gemiyi ele geçirdik. Kargoyu ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz." diye konuştu.

İran'ın Orta Doğu'da 47 yıldır herkesi ezdiğini ve zorbalık yaptığını savunan Trump, "Şimdi radarları, liderleri kalmadı. Kiminle muhatap olacağımızı bilemiyoruz. Hiç kimsenin lider olmak istemediği tek ülke." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya hesabından bugün yapılan paylaşımda, son 20 günde ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasında 48 geminin rotasının değiştirildiği belirtildi.

Paylaşımda, abluka kapsamında Arap Denizi'nde seyreden USS New Orleans (LPD 18) adlı bir donanma gemisinin fotoğrafına da yer verildi.
Kaynak: AA

