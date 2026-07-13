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Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: "Ele geçiriyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz. Bir anlaşmamız vardı ve İran bunu bozdu. Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu olacağız, Boğazı korumak için para alacağız" dedi.

Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: "Ele geçiriyoruz"
Melih Kadir Yılmaz

ABD ile İran arasında yapılan ateşkes anlaşması geçen haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklama ile resmen sona ermişti. NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Trump, burada yaptığı açıklamada ateşkesin bittiğini duyurmuştu.

TRUMP'TAN GERİLİMİ TIRMANDIRACAK AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından taraflar arasındaki tansiyon tekrardan yükselirken, Trump'tan gerilimi tırmandıracak bir açıklama daha geldi.

AMERİKAN BASININA KONUŞTU: "HÜRMÜZ BOĞAZI'NI ELE GEÇİRİYORUZ, İRAN ANLAŞMAYI BOZDU"

Fox News'e konuşan Trump, "Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz. Bir anlaşmamız vardı ve İran bunu bozdu. Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu olacağız, Boğazı korumak için para alacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Hürmüz Boğazı
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