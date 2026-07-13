21 yaşındaki genç kızı kaçırdılar! 20 kişi hakkında cinsel saldırı iddiası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 21 yaşındaki kadının silah zoruyla kaçırılıp alıkonulması ve cinsel saldırı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 14 şüpheli tutuklandı.

21 YAŞINDAKİ KADIN SİLAH ZORUYLA KAÇIRILDI İDDİASI

Canpolat Mahallesi'nde 16 Haziran günü gündüz saatlerinde ismi açıklanmayan kadın, iddiaya göre silahlı kişiler tarafından kaçırılıp, alıkonuldu.

Bir süre sonra serbest bırakılan kadın, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir soruşturma yürüttü.

14 KİŞİ TUTUKLANDI!

Teknik takip, saha çalışmaları ve elde edilen deliller doğrultusunda 20 kişi, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Cinsel saldırı’, ‘Suçluyu kayırma’ ve ‘Tehdit’ suçlarından gözaltına alındı.

Jandarmada ifadeleri alınan şüphelilerden 2’si serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Siverek Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada olaya ilişkin tüm şüphelilerin yakalanarak haklarında işlem yapıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA