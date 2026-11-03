Trump’tan ilginç ‘Grönland’ çıkışı: “Artık bizim de var! Süresiz aldık”

ABD Başkanı Donald Trump’tan Grönland konusunda gündem yaratacak bir açıklama geldi. Kongre ara seçimleri öncesi Washington'daki Lincoln Memorial Havuzu'nun açılışına katılan Trump, buradaki konuşmasında 22 Eylül’de imzalanan anlaşmaya değinen Trump, “Artık bizim de Grönland’ımız var” dedi.

“HARİKA BİR ANLAŞMA YAPTIK”

Trump, Washington’ın Arktik bölgesindeki varlığını güçlendiren anlaşmadan övgüyle söz etti. Danimarka ve Avrupa’ya teşekkür eden ABD Başkanı, şöyle konuştu: “Artık bizim de Grönland’ımız var. Harika bir anlaşma yaptık. Bunu sağladıkları için Danimarka ve Avrupa’ya teşekkür etmek istiyoruz.”

“SÜRESİZ ALDIK”

Adanın ABD açısından önemini vurgulayan Trump, Grönland’ı “süresiz aldıklarını” söyledi.

GRÖNLAND ABD’YE Mİ GEÇTİ?

ABD, Danimarka ve Grönland arasında 22 Eylül’de imzalanan anlaşma, Amerikan ordusunun bölgedeki faaliyetlerini genişletiyor. Danimarka Başbakanlığının anlaşmaya ilişkin açıklamasında da Danimarka Krallığı’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ile Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkının korunduğu vurgulanıyor.