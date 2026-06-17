Trump'tan İran'a 60 gün resti! "Bombalamaya geri döneriz"

ABD Başkanı Trump, Fransa'daki G7 Zirvesi'nde açıklama yaptı. İran ile ilgili açıklama yapan Trump, "Pazar günü İran ile bir anlaşmaya vardık ki bu, hedeflediğimiz her şeyi başarmamızı sağlıyor, her şeyi ve çok daha fazlasını" dedi.

Trump'ın açıklamasından satır başları:

"SON İKİ GÜN SON DERECE ZOR GEÇTİ"

"Pazar günü İran ile bir anlaşmaya vardık ki bu, hedeflediğimiz her şeyi başarmamızı sağlıyor, her şeyi ve çok daha fazlasını. Son iki gün son derece zor geçti ve İranlılara bir anlaşmaya varamazsak ikinci gece de onları bombalamaya devam edeceğimizi bildirdik.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI ASLA AÇIK TUTAMAZDINIZ"

Eğer bu anlaşmayı yapmasaydık, 2–3-4 hafta daha fazla bomba atabilir veya 2 yıl boyunca atabilirdik. 60 gün içinde anlaşamazsak bombalamaya geri döneriz. Hürmüz Boğazı'nı asla açık tutamazdınız.

Dünya liderleri, bir anlaşma yaptığımız için hepsi çok heyecanlı. Bize gelip, 'Lütfen efendim, üzerlerine bomba atmaya devam edin. Lütfen bomba atmaya devam edin' diyen tek bir ulus yok, aptal insanlar öyle der.

"NETANYAHU İLE ANLAŞMAZLIĞIMIZ OLDU"

Bibi Netanyahu iyi bir adam. Bazen biraz heyecanlanıyor, ama tesadüfen çok iyi bir adam. Lübnan konusunda bir anlaşmazlığımız oldu, diyorum ki, biraz daha yumuşak bir dokunuş yapabilirsin Bibi, her seferinde birinin içeri girdiğinde bir binayı yıkmak zorunda değilsin.