Trump'tan İran'a gözdağı! "Anlaşma yapamazsak, onları kullanacağız"

ABD ve İran arasındaki görüşmeler yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlıyor. Görüşme öncesi ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar geldi. Trump, "Gemileri en iyi mühimmatla, tarihin en iyi silahlarıyla dolduruyoruz. Anlaşma yapamazsak, onları kullanacağız" dedi.

Trump'tan İran'a gözdağı! "Anlaşma yapamazsak, onları kullanacağız"
Recep Demircan

ABD-İsrail-İran arasındaki savaşa, 1 ayı aşan sürenin ardından varılan ateşkesle ara verildi. ABD ve İran arasındaki görüşmeler yarın başlıyor. Görüşme öncesi ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar geldi.

Trump, gemileri yeni mühimmatlarla doldurduklarını ifade ederek anlaşma sağlanmazsa savaşa devam edileceğini aktardı.

Trump'ın açıklamasından satır başları:

"ANLAŞMA YAPMAZSAK ONLARI KULLANACAĞIZ"

"Gemileri en iyi mühimmatla, tarihin en iyi silahlarıyla dolduruyoruz. Anlaşma yapamazsak, onları kullanacağız ve onları çok etkili bir şekilde kullanacağız.

"YÜZÜMÜZE KARŞI..."

Biz, bu insanların doğruyu söyleyip söylemediklerini bile bilmediğimiz insanlarla uğraşıyoruz. Yüzümüze karşı, tüm nükleer silahları imha ettiklerini söylüyorlar sonra basına gidip, 'Hayır, biz zenginleştirmek istiyoruz.' diyorlar."

10 Nisan 2026
10 Nisan 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üsküdar Belediyesi'ne soruşturmada yeni gelişme! Gözaltı sayısı arttıÜsküdar Belediyesi'ne soruşturmada yeni gelişme! Gözaltı sayısı arttı
Öğretmen servisi kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralıÖğretmen servisi kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

