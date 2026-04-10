Trump'tan İran'a gözdağı! "Anlaşma yapamazsak, onları kullanacağız"

ABD-İsrail-İran arasındaki savaşa, 1 ayı aşan sürenin ardından varılan ateşkesle ara verildi. ABD ve İran arasındaki görüşmeler yarın başlıyor. Görüşme öncesi ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar geldi.

Trump, gemileri yeni mühimmatlarla doldurduklarını ifade ederek anlaşma sağlanmazsa savaşa devam edileceğini aktardı.

Trump'ın açıklamasından satır başları:

"ANLAŞMA YAPMAZSAK ONLARI KULLANACAĞIZ"

"Gemileri en iyi mühimmatla, tarihin en iyi silahlarıyla dolduruyoruz. Anlaşma yapamazsak, onları kullanacağız ve onları çok etkili bir şekilde kullanacağız.

"YÜZÜMÜZE KARŞI..."

Biz, bu insanların doğruyu söyleyip söylemediklerini bile bilmediğimiz insanlarla uğraşıyoruz. Yüzümüze karşı, tüm nükleer silahları imha ettiklerini söylüyorlar sonra basına gidip, 'Hayır, biz zenginleştirmek istiyoruz.' diyorlar."