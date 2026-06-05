Trump’tan İran’a: "Nükleer silaha sahip olacak durumda değiller"

ABD Başkanı Donald Trump ülke tarımı ve çiftçilerle ilgili konuşma yapmak üzere Wisconsin eyaletine bağlı Chippewa Falls şehrine geldi. Trump, havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump yaptığı açıklamada, yönetimin İran konusunda "büyük başarı" elde ettiğini söyledi. ABD Başkanı, "Onların nükleer silahı olmayacak. Nükleer silaha sahip olacak durumda değiller" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN İRAN'IN NÜKLEER SİLAHLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Hürmüz Boğazı üzerinden kaç petrol tankerinin geçtiğine ilişkin bir soruya Donald Trump, "Kaç tane olduğunu söylemek istemiyorum ama çok" şeklinde konuştu.

HÜRMÜZ ÇIKMAZI: "ER YA DA GEÇ ÇÖZÜLECEK"

Hürmüz krizinin uzun sürmeyeceğini söyleyen Trump, "Er ya da geç çözülecek. Her şey düzeldiğinde petrol fiyatları hatta önceki seviyelerin bile altına düşecek" dedi.

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Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır