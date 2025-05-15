Trump, İran'a sert çıktı! "Dostça olmayan yol şiddet içeriyor ve ben bunu istemiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuştu. Trump, İran ve ABD arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelere değinerek, İranlı liderlerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

"DOSTÇA OLMAYAN YOL ŞİDDET İÇERİYOR VE BEN BUNU İSTEMİYORUM"

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye sürece verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Trump, İran’la yürütülen müzakerelerde iki yol olduğunu belirtti. Trump, "Dostça olmayan yol şiddet içeriyor ve ben bunu istemiyorum. Bu en başından bu yana belli. Ama İran’ın da harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullanarak, İran’ın nükleer silah sahibi olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

'DOĞRU OLANI YAPMAK İSTİYORUZ'

Trump, Al Thani’ye hitaben, "İran konusunda bana yardım edebileceğinizi umuyorum, çünkü bu tehlikeli bir durum ve biz doğru olanı yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, İran’ın Katar’ın sunduğu desteği anlamasını umduğunu belirterek, birçok insanın arzu ettiği daha sert bir yol yerine diplomatik olanı tercih ettiğini vurguladı.

(İHA)