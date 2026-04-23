Trump'tan İran'a sert sözler! "İran için işler kötü gidecek" dedi, anlaşmanın ne zaman olacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma konusunda sert açıklamalarda bulundu. Trump, "İran için işler kötüye gidecek. Dünyada geçecek tüm zamana sahibim, ama İran’ın yok. Saat işliyor. Bir Anlaşma, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, müttefiklerimiz ve aslında dünyanın geri kalanı için uygun ve iyi olduğunda yapılacak." dedi.

Mustafa Fidan

İran'ın başkenti Tahran'da patlama seslerinin duyulmasının ardından gözler ABD'ye çevrilmişti. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma konusunda zehir zemberek açıklamalar yaptı. İran için işlerin kötüye gideceğini belirten Trump, İran ordusunun yok edildiğini ve ablukanın güçlü şekilde sürdüğünü belirterek anlaşmanın tüm dünya için uygun zaman geldiğinde yapılacağını belirtti.

TRUMP: "İRAN İÇİN İŞLER KÖTÜYE GİDECEK"

ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı;

"İran'ın ordusu yok edildi. Abluka güçlü şekilde sürüyor. İran için işler kötüye gidecek.

"ANLAŞMA DÜNYA İÇİN UYGUN UYGUN VE İYİ OLDUĞUNDA YAPILACAK"

Dünyada geçecek tüm zamana sahibim, ama İran’ın yok. Saat işliyor. Bir Anlaşma, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, müttefiklerimiz ve aslında dünyanın geri kalanı için uygun ve iyi olduğunda yapılacak."

MASADA MÜZAKERE SAHADA SAVAŞ: TRUMP 'VUR EMRİ' VERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, müzakereler devam ederken yaptığı açıklamada İran'a yine sert mesajlar vererek Hürmüz Boğazı konusunda orduya 'vur emri' verdiğini duyurmuştu.

Trump açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen, küçük tekneler bile olsa her türlü tekneyi vurmaları ve imha etmeleri için ABD Donanması’na emir verdim. (Onların deniz kuvvetlerine ait 159 geminin tamamı denizin dibini boyladı!) Bu konuda hiçbir tereddüt yaşanmayacak”

"GEMİLERİMİZ BOĞAZ'I TEMİZLİYOR"

Bölgedeki mayın temizleme faaliyetlerine de değinen Trump, “Ayrıca mayın tarama gemilerimiz şu anda Boğaz'ı temizliyor. Bu faaliyetin de üç katına çıkarılarak sürdürülmesini emrediyorum!” açıklamasında bulundu.

"KARTLAR TRUMP'IN ELİNDE"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukadan memnun olduğunu belirterek, "Şu anda kartlar Başkan Trump'ın elinde" dedi.

