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Trump'tan İran açıklaması: "Nükleeri çıkaramadılar"

ABD Başkanı Donald Trump, “Tesisten hiçbir şey çıkarılmadı. Bu, çok tehlikeli ve zor olurdu” dedi.

Trump'tan İran açıklaması: "Nükleeri çıkaramadılar"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun bir kısmının, ABD'nin Fordo Nükleer Tesisi’ni bombalamasından önce buradan çıkarıldığı yönündeki iddiaları reddetti.

"TAŞINMASI ÇOK TEHLİKELİ"

Trump “Tesisten hiçbir şey çıkarılmadı. Bu, çok uzun sürer, taşınması çok tehlikeli, çok ağır ve zor olurdu. Tesisteki arabalar ve küçük kamyonetler, havalandırma bacalarının üstünü kapatmaya çalışan beton işçilerine aitti” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump
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