Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, “İran ile anlaşma ya harika ve anlamlı olacak ya da herhangi bir anlaşma olmayacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından, İran ile olası anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu. Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı (JCPOA) ‘felaket ve başarısız’ olarak değerlendiren Trump, bu anlaşmanın İran'a nükleer silah yolunu açtığını, kendisinin yapacağı anlaşmanın bunun tam zıttı olacağını öne sürdü. Trump, “İran ile anlaşma ya harika ve anlamlı olacak ya da herhangi anlaşma olmayacak” ifadesini kullandı.

'APTAL' İFADESİNİ KULLANDI

Trump paylaşımında, ‘Demokratların, sözde Cumhuriyetçilerin ve aptalların’ İran ile olası anlaşmayla ilgili bilgisi olmadığını belirterek, Cumhuriyetçi Senatörler Thom Tillis, Bill Cassidy, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie gibi kendisini eleştirenlerin ‘yolunu kaybettiğini’ aktardı.
Kaynak: DHA

