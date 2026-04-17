HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan İsrail açıklaması! "Artık bunu yapmaları yasaklandı"

ABD Başkanı Donald Trump, “İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak. Bunu yapmaları ABD tarafından yasaklanmıştır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD, harika B2 bombardıman uçaklarımızın vurduğu tesislerdeki tüm nükleer 'materyali' alacak. Kesinlikle hiçbir şekilde para el değiştirmeyecek. Bu anlaşmanın hiçbir şekilde Lübnan ile bir bağlantısı yoktur, ancak ABD ayrı olarak Lübnan ile çalışacak ve Hizbullah durumunu uygun bir şekilde ele alacaktır. İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak. Bunu yapmaları ABD tarafından yasaklanmıştır. Yeter artık!” ifadelerini kullandı.

"TAM BİR KAĞITTAN KAPLAN"

Trump, "Hürmuz Boğazı sorunu çözüldükten sonra NATO'dan bir telefon aldım ve yardıma ihtiyacımız olup olmadığını sordular. Gemilerini petrolle doldurmak istemedikleri sürece uzak durmalarını söyledim. Onlara ihtiyaç duyduğumuz anda işe yaramadılar, tam bir kağıttan kaplan" dedi.

Öte yandan "İran, ABD'nin yardımıyla bütün deniz mayınlarını kaldırdı veya şu an kaldırmakta" ifadelerini de kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDI

İran ve ABD'nin geçici ateşkes ilanı sonrası gözler görüşmelere çevrilmişken tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İran Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin alınan yeni kararı paylaştı. Arakçi yaptığı açıklamada, Lübnan'da yürürlüğe giren ateşkes süreciyle bağlantılı olarak, Hürmüz Boğazı'ndan tüm ticari gemilerin geçişinin ateşkesin geri kalan süresi boyunca tamamen serbest bırakıldığını bildirdi. Arakçi, söz konusu geçişlerin İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından daha önce duyurulan koordineli rota üzerinden gerçekleştirileceğini kaydetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika! İran duyurdu: Hürmüz Boğazı açıldı, Trump "Abluka devam edecek" dedi Son dakika! İran duyurdu: Hürmüz Boğazı açıldı, Trump "Abluka devam edecek" dedi

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi"Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Galaxy S27 Ultra UFS 5.0'a geçecek ilk telefon olabilir!Galaxy S27 Ultra UFS 5.0'a geçecek ilk telefon olabilir!

Anahtar Kelimeler:
İsrail trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

Atina’da Türk hakem rüzgarı! Halil Umut Meler'e dev görev

Atina’da Türk hakem rüzgarı! Halil Umut Meler'e dev görev

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.