Trump'tan İsrail açıklaması! "Artık bunu yapmaları yasaklandı"

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD, harika B2 bombardıman uçaklarımızın vurduğu tesislerdeki tüm nükleer 'materyali' alacak. Kesinlikle hiçbir şekilde para el değiştirmeyecek. Bu anlaşmanın hiçbir şekilde Lübnan ile bir bağlantısı yoktur, ancak ABD ayrı olarak Lübnan ile çalışacak ve Hizbullah durumunu uygun bir şekilde ele alacaktır. İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak. Bunu yapmaları ABD tarafından yasaklanmıştır. Yeter artık!” ifadelerini kullandı.

"TAM BİR KAĞITTAN KAPLAN"

Trump, "Hürmuz Boğazı sorunu çözüldükten sonra NATO'dan bir telefon aldım ve yardıma ihtiyacımız olup olmadığını sordular. Gemilerini petrolle doldurmak istemedikleri sürece uzak durmalarını söyledim. Onlara ihtiyaç duyduğumuz anda işe yaramadılar, tam bir kağıttan kaplan" dedi.

Öte yandan "İran, ABD'nin yardımıyla bütün deniz mayınlarını kaldırdı veya şu an kaldırmakta" ifadelerini de kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDI

İran ve ABD'nin geçici ateşkes ilanı sonrası gözler görüşmelere çevrilmişken tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İran Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin alınan yeni kararı paylaştı. Arakçi yaptığı açıklamada, Lübnan'da yürürlüğe giren ateşkes süreciyle bağlantılı olarak, Hürmüz Boğazı'ndan tüm ticari gemilerin geçişinin ateşkesin geri kalan süresi boyunca tamamen serbest bırakıldığını bildirdi. Arakçi, söz konusu geçişlerin İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından daha önce duyurulan koordineli rota üzerinden gerçekleştirileceğini kaydetti.

