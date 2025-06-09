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Trump’tan Los Angeles açıklaması: "Ulusal Muhafızları konuşlandırarak harika bir karar verdik"

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles şehrine protestolar nedeniyle konuşlandırılan Ulusal Muhafızlara yönelik tepkilere, "Ulusal Muhafızları konuşlandırarak harika bir karar verdik" yanıtını verirken, California Valisi Gavin Newsom’u ve Belediye Başkanı Karen Bass’ı halka yalan söylemekle suçladı.

Trump’tan Los Angeles açıklaması: "Ulusal Muhafızları konuşlandırarak harika bir karar verdik"

ABD’nin California eyaletinde yer alan Los Angeles şehrinde ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik düzenlenen protestolar devam ediyor.

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Los Angeles şehrine protestolar nedeniyle konuşlandırılan Ulusal Muhafızlara yönelik tepkilere cevap veren Trump, "California’daki şiddetli ve kışkırtılmış isyanlarla başa çıkmak için Ulusal Muhafızları konuşlandırarak harika bir karar verdik. Böyle yapmış olmasaydık, Los Angeles tamamen yerle bir olacaktı. Beceriksiz Vali Gavin Newsom ve Belediye Başkanı Karen Bass ‘Teşekkürler Başkan Trump, muhteşemsiniz. Siz olmasanız biz bir hiçtik efendim’ demeleri gerekirken, California’nın ve ABD’nin bütün sakinlerine bize ihtiyaç olmadığı yalanını söylediler. Bunların ‘barışçıl protestolar’ olduğunu söylediler. Şiddetin ve tahribatın görüntülerine ufak bir bakış atmanız bilmeniz gereken her şeyi gösteriyor. Vatandaşlarımızı güvende tutmak için yapmamız gereken her şeyi yapacağız ki, birlikte ABD’yi yeniden mükemmel kılalım!" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, California Valisi Newsom, Trump’ın Başkanlık yetkisini suistimal ederek Ulusal Muhafızları federal hükümet kontrolü altına aldığını ve aynı müdahaleleri istediği herhangi bir eyalette uygulayabileceğini söylemişti. Newsom, Trump’ın kararının yasadışı olduğunu ve kendisine dava açılacağını aktarmıştı. (İHA)

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Los Angeles
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